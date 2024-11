Ngoại trưởng G7 lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine leo thang do sự can thiệp của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 26/11 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung sau hai ngày họp tại Ý, bày tỏ lo ngại chiến tranh Ukraine leo thang do sự can thiệp của Bắc Triều Tiên.Các Ngoại trưởng G7 nhấn mạnh sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên với Nga mang ý nghĩa làm gia tăng rủi ro trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, gây ra hệ quả nghiêm trọng tới an ninh của châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Quan chức các nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời lên án việc Nga "vô trách nhiệm" khi đe dọa sử dụng hạt nhân.Mặt khác, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul đã tham dự phiên thảo luận liên quan tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương diễn ra cùng ngày, thảo luận về phương án đối phó với hợp tác quân sự Nga-Triều. Ngoài ra, ông Cho cũng đã hội đàm song phương với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, thảo luận về tình hình chiến tranh như việc miền Bắc cử quân tham chiến, và vấn đề Seoul hỗ trợ cho Kiev.