Đại sứ Bắc Triều Tiên và Mỹ khẩu chiến tại Liên hợp quốc về việc miền Bắc điều quân hỗ trợ Nga

Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 27/11 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã chỉ trích các nước phương Tây như Mỹ và Anh là nguyên nhân khiến chiến tranh Nga-Ukraine leo thang. Đáp lại, Đại sứ Mỹ đã yêu cầu phát biểu khẩn cấp và đặt câu hỏi trực tiếp về việc liệu Bắc Triều Tiên có điều quân hỗ trợ Nga hay không.Đại sứ Kim đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng ngụ ý thừa nhận điều này bằng cách nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều đã được ký với Matxcơva. Ông Kim khẳng định Hiệp định này tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.Trong khi Đại sứ của Bắc Triều Tiên và Mỹ tranh cãi qua lại, đại diện của Ukraine cũng đã nhìn thẳng vào ông Kim ngồi bên cạnh, và lên án mạnh mẽ miền Bắc là đại diện của một chính quyền tội phạm giúp đỡ một chính quyền tội phạm khác, đồng thời cho rằng chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ sớm sụp đổ.Ngoài ra, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để chấm dứt ngay lập tức hợp tác bất hợp pháp giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng. Chủ đề cuộc họp của Hội đồng bảo an lần này là duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine, nhưng cuộc tranh cãi và chỉ trích giữa các bên liên quan đã khiến cuộc họp không đạt được thành quả.