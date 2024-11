Tuyết rơi dày tại Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Thủ đô Seoul và khu vực lân cận ngày 28/11 đã ghi nhận lượng tuyết dày hơn 40 cm sau đợt tuyết rơi kéo dài từ một ngày trước.Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, lượng tuyết ghi nhận được tại một số địa phương tại tỉnh Gyeonggi như thành phố Yongin là 47,5 cm; thành phố Suwon là 43 cm, thành phố Gunpo là 42,4 cm. Tại quận Gwanak (Seoul) tuyết rơi dày 41,2 cm. Đặc biệt, thành phố Suwon đã ghi nhận lượng tuyết lớn nhất không chỉ trong tháng 11 mà cả trong mùa đông kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1964.Cục Khí tượng và thủy văn sáng ngày 28/11 đã ban cảnh báo tuyết rơi dày tại miền Trung, khu vực đất liền phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang và vùng núi trên đảo Jeju. Khu vực đất liền phía Nam tỉnh Gyeonggi, phía Trung Nam tỉnh Gangwon, phía Trung Bắc tỉnh Bắc Chungcheong dự kiến có tuyết rơi dày trên 15 cm trong cùng ngày. Khu vực thủ đô Seoul, thành phố Incheon và phía Đông tỉnh Bắc Jeolla cũng được dự báo có tuyết rơi từ 3-8 cm.Ngoài ra, cảnh báo gió mạnh đã được ban hành ở huyện Seocheon (tỉnh Nam Chungcheong), ven biển Tây vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và một số nơi trên đảo Jeju sẽ có gió giật mạnh 25m/giây.Tuyết rơi dày đã gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến hai người thiệt mạng. Cụ thể, một công trình bằng sắt của sân tập golf tại thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) bị sập, khiến một người thiệt mạng. Tại huyện Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi), một bãi ô tô dạng lều cũng bị sập làm một người tử vong. Ngoài ra, tính đến 6 giờ sáng ngày 28/11, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã ghi nhận 61 vụ mất điện do tuyết, trong đó 46 vụ đã được khắc phục. 93 chuyến bay và 99 tàu chở khách cũng đã bị hủy.Trước tình hình tuyết ngày càng rơi dày ở khu vực miền Trung và một số khu vực đất liền phía Nam, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc chiều một ngày trước đã nâng hoạt động của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương lên giai đoạn 2, cũng như nâng mức cảnh báo nguy cơ tuyết rơi dày từ mức "chú ý" lên mức "cảnh giác".Tại khu vực thủ đô, các chuyến tàu điện ngầm của tuyến Suin-Bundang bị chậm trễ do tuyết rơi dày. Để giảm ùn tắc vào giờ đi làm, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã bổ sung 10 chuyến tàu tại các tuyến.