Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 28/11 cho biết theo thông tin tình báo, binh lính Bắc Triều Tiên được biên chế theo hình thức một trung đội trong mỗi đại đội của quân đội Nga, và Hàn Quốc vẫn đang theo dõi tình hình này.Ông Kim nhận định việc tổ chức đội hình này cho thấy binh lính Bắc Triều Tiên có thể sẽ tham chiến dưới sự chỉ huy của quân đội Nga. Nếu nhìn từ góc độ của Đại đội trưởng phía Nga, các trung đội binh lính miền Bắc có khả năng sẽ được điều đến những khu vực khó khăn và nguy hiểm nhất, trở thành "bia đỡ đạn" cho quân đội Nga.Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Serhiy Olehovych Kyslytsia trong cuộc họp của Hội đồng bảo an ngày 20/10 vừa qua cũng khẳng định quân đội Bắc Triều Tiên mặc quân phục Nga và được sáp nhập vào các đơn vị dân tộc thiểu số của quân đội Nga.Ngoài ra, Bộ trưởng Kim cũng cho rằng cần cử đoàn quan sát quân sự Hàn Quốc đến chiến trường Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc thảo luận cử đoàn quan sát không thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, ngụ ý vấn đề này đang được xem xét ở cấp độ Chính phủ. Bộ trưởng Kim còn nhấn mạnh Seoul sẽ tiếp tục phối hợp cùng với quốc tế và duy trì quan điểm thận trọng trong việc hỗ trợ vũ khí cho Kiev.Mặt khác, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood trong cuộc họp của Hội đồng bảo an ngày 27/11 cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cung cấp thêm tên lửa đạn đạo cho Matxcơva. Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine ngày 25/11 vừa qua khẳng định Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hơn 100 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) KN-23 và KN-24 và điều các chuyên gia quân sự đến bảo trì bệ phóng.Ông Robert Wood cũng cho biết có thông tin về việc pháo tự hành tầm xa cỡ nòng 170 mm và pháo phản lực phóng loạt tầm xa cỡ nòng 240 mm do Bắc Triều Tiên sản xuất cũng đã được sử dụng trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Đổi lại, Matxcơva đã cung cấp cho Bình Nhưỡng hệ thống phòng không cùng các trang thiết bị, nhiên liệu và công nghệ.Đại sứ Mỹ còn cáo buộc miền Bắc đã cung cấp bất hợp pháp hơn 18.000 container đạn dược và trên 100 tên lửa đạn đạo theo yêu cầu từ Matxcơva vào năm ngoái. Số vũ khí này được cho là đã được sử dụng để tấn công các khu vực đông dân cư như thủ đô Kiev và thành phố Zaporizhia của Ukraine.