Quân đội Hàn Quốc diễn tập bắn hơn 200 pháo tự hành K-9 trên biển Tây

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến cho biết Lữ đoàn 6 Thủy quân lục chiến thuộc Bộ Tư lệnh phòng thủ các đảo Tây Bắc ngày 27/11 đã diễn tập bắn đạn thật trên biển ở các đảo Tây Bắc, tiến hành bắn hơn 200 quả pháo tự hành K-9 trong vòng 30 phút từ lúc 1 giờ chiều.Cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển các đảo Tây Bắc trong đó huy động pháo tự hành K-9 lần này được tiến hành sau 83 ngày kể từ ngày 9/5 và đợt tập trận thứ 4 trong năm nay.Lữ đoàn 6 đã tiến hành bắn pháo vào các mục tiêu giả định nằm ở phía Tây, không hướng về phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL). Thủy quân lục chiến cho biết đã thực thi các biện pháp an toàn cho người dân trong quá trình tập trận, như phát lệnh cảnh báo về an toàn hàng hải, gửi tin nhắn an toàn, phát loa phóng thanh hướng dẫn về cuộc diễn tập, bố trí đội hướng dẫn người dân sơ tán.Bộ Tư lệnh phòng thủ các đảo Tây Bắc cho biết sẽ tiến hành định kỳ tập trận bắn đạn thật trên biển trong thời gian tới, nhằm nâng cao năng lực vận hành vũ khí của Thủy quân lục chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự.Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận này để đối phó sau khi Bắc Triều Tiên bắn đạn thật trên biển trong vùng đệm gần đường ranh giới liên Triều trên biển Tây vào ngày 5/1 vừa qua. Sau đó, miền Bắc liên tục có cách hành động khiêu khích như thả bóng bay chứa rác sang miền Nam, gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS). Ngày 4/6, Chính phủ Seoul đã quyết định đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết ngày 19/9/2018. Theo đó, Thủy quân lục chiến ngày 26/6 đã nối lại tập trận bắn đạn thật trên biển tại các đảo Tây Bắc sau 7 năm.Trước khi Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 được ký kết, Thủy quân lục chiến đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên biển ở các đảo Tây Bắc định kỳ hàng quý.