Tổng thống Hàn Quốc cam kết hỗ trợ sản phụ và trẻ sinh non

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 28/11 đã tới thăm bệnh viện Thánh Mẫu (St. Mary) Seoul, nơi đang tiếp nhận ca sinh 5 tự nhiên đầu tiên tại Hàn Quốc. Ông Yoon nhấn mạnh hơn 10% trẻ sơ sinh chào đời năm ngoái là trẻ sinh non hoặc bị nhẹ cân.Tại đây, Tổng thống đã nghe giải thích từ đội ngũ y bác sĩ về tình hình điều trị cho trẻ sinh non, gồm cả ca sinh 5; sau đó lắng nghe ý kiến cũng như thảo luận với các cặp vợ chồng và nhân viên y tế về các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, ông Yoon còn bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi nhìn những đứa trẻ này vì ông cũng từng là một em bé bị sinh non nặng 2,3 kg do mẹ của ông bận rộn với công việc.Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định Chính phủ sẽ thiết lập các trung tâm y tế mẹ và bé, cung cấp dịch vụ y tế tích hợp cấp trung ương, khu vực và địa phương theo từng giai đoạn, mở rộng hỗ trợ để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cần thiết, và nâng đáng kể hạn mức hỗ trợ chi phí y tế, hiện tối đa là 10 triệu won (7.165 USD) từ năm 2025.Ngoài ra, Tổng thống cho biết 6 khu vực đô thị lớn như thủ đô Seoul, thành phố Busan hiện đang triển khai dịch vụ quản lý liên tục với sự tham gia của các điều phối viên chuyên nghiệp, để thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ sinh non, cũng như kết nối với các dịch vụ tư vấn và điều trị với đội ngũ y bác sĩ. Từ năm tới, hệ thống này sẽ được mở rộng ra tất cả 17 tỉnh thành trên toàn quốc.Ông Yoon khẳng định Chính phủ sẽ cải thiện cách tính thời hạn hỗ trợ giảm chi phí bảo hiểm y tế và dịch vụ quản lý sức khỏe tại nhà, hiện đang được tính dựa trên ngày sinh, để người dân có thể kịp thời nhận được các dịch vụ cần thiết. Chính phủ cũng sẽ tăng cường chế độ hỗ trợ với các phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và sản phụ có nguy cơ cao; cũng như nâng chi phí dịch vụ đối với các thủ thuật y khoa phức tạp như phẫu thuật trẻ dưới 1,5 kg.Sau buổi gặp mặt, Tổng thống Hàn QUốc đã tặng trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok cho 8 em nhỏ, trong đó có cặp sinh 5 sắp tròn một tuổi và cặp sinh ba vừa tròn hai tuổi.