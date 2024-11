Lãnh đạo Hàn Quốc và Latvia nhất trí tăng cường hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 28/11 đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul.Hai nhà lãnh đạo đánh giá mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã phát triển bền vững trong 33 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1991. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực dựa trên lập trường chung là cùng chia sẻ các giá trị.Tổng thống Yoon đặc biệt kỳ vọng vào việc mở rộng hợp tác giữa hai nước ở lĩnh vực y sinh học, khi Hàn Quốc là quốc gia có năng lực chế tạo dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới, và Latvia là nước có nhiều hãng dược phẩm danh tiếng.Tổng thống Yoon nhận định Latvia hiện đang thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng, nên có thể coi Hàn Quốc là một đối tác hợp tác tốt. Đáp lại, Tổng thống Rinkevics khẳng định Seoul là đối tác an ninh đáng tin cậy và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong các lĩnh vực như xây dựng hệ thống phòng không và nâng cao năng lực sử dụng máy bay không người lái (drone).Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ mối lo ngại trước sự gia tăng của các mối đe dọa kỹ thuật số và an ninh mạng sử dụng thông tin sai lệch và trí tuệ nhân tạo (AI). Tổng thống Rinkevics đề xuất tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực AI và công nghệ thông tin để đối phó với các thách thức như can thiệp bầu cử và lan truyền thông tin sai lệch, vốn là mối đe dọa đối với nền dân chủ tự do.Hai bên bày tỏ mối lo ngại mạnh mẽ trước các hành động hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Bắc Triều Tiên và Nga, gồm việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva, đe dọa đến an ninh không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc, châu Âu mà còn trên toàn cầu. Ông Rinkevics lên án chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, bày tỏ sự ủng hộ chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên, cũng như cam kết hợp tác để đối phó chung.