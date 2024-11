Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư tại Hàn Quốc đồng loạt giảm trong tháng 10/2024

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/11 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 10/2024", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng trước đạt 113 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 0,3% so với tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này giảm so với tháng trước đó.Sản xuất chíp bán dẫn tăng 8,4%, nhưng sản xuất ô tô lại giảm 6,3%, khiến sản xuất ngành chế tạo chỉ tăng nhẹ 0,4% so với tháng 9. Cục Thống kê cho biết ngành ô tô bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tạm thời như một số vụ cháy công ty và các cuộc đình công tại công ty cung cấp phụ tùng.Ngành khai thác khoáng sản vẫn không thay đổi so với tháng trước. Sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,3% so với tháng 9 nhờ vào sự tăng trưởng 3,1% của lĩnh vực bảo hiểm tài chính, mặc dù ngành bán buôn bán lẻ giảm 1,4%.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng, trong tháng 10 giảm 0,4% so với tháng trước. Nguyên nhân là do các doanh số hàng hóa lâu bền như đồ gia dụng và thiết bị viễn thông giảm mạnh 5,8%. Cụ thể, nhu cầu mua các sản phẩm sưởi ấm giảm so với thường lệ do nhiệt độ tháng 10 cao. Thiết bị viễn thông giảm do hiệu ứng cơ sở bởi doanh số tháng 9 cao nhờ các sản phẩm được ra mắt.Đầu tư thiết bị giảm 5,8% so với tháng trước; trong khi tiến độ hoàn thành các công trình cơ bản và kiến trúc đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 4%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 98,1 điểm, giữ nguyên so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai giảm nhẹ 0,1 điểm, còn 100,6 điểm.