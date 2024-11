Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục đạt dưới ngưỡng 20%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 29/11 công bố kết quả khảo sát tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol, được thực hiện với 1.001 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 26-28/11, với độ tin cậy là 95% và sai số trong khoảng ±3,1%.Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon đạt 19%, giảm 1% so với đợt thăm dò một tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon sau khi sụt giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục 17% kể từ khi lên nắm quyền trong tuần đầu tiên của tháng 11, đã liên tục ở ngưỡng cuối 10% đến đầu 20% trong các tuần qua. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống là 72%, tương tự như tuần trước.Lý do chính mà các cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon là ngoại giao (41%), cần mẫn và nỗ lực hết mình (6%); kinh tế dân sinh, quyết đoán, năng lực thúc đẩy, kiên định, chính sách vì người dân, phúc lợi (đều đạt 4%); quốc phòng, an ninh (3%). Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ ông Yoon là kinh tế, đời sống, vật giá (15%), vấn đề liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (12%); ngoại giao (8%), thiếu sự trao đổi (7%).Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là 32%, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đều đạt 33%, đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 5%, đảng Cải cách mới 3%, đảng Tiến bộ 1%, và 24% cử tri không ủng hộ đảng nào.