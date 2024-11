Người Trung Quốc ngày càng gia tăng sở hữu bất động sản tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 29/11 đã công bố số liệu thống kê về sở hữu đất đai và nhà ở của người nước ngoài tính đến cuối tháng 6/2024, trong đó số lượng nhà ở tại Hàn Quốc thuộc sở hữu của người nước ngoài đạt 95.058 căn, tăng 3.605 căn (3,9%) so với 6 tháng trước, chiếm 0,49% tổng số nhà ở trên toàn quốc.Xét theo quốc tịch, tỷ lệ sở hữu bất động sản tại Hàn Quốc của người Trung Quốc chiếm 55,5% (52.798 căn) tổng số nhà ở do người nước ngoài sở hữu, tăng 4,9% so với nửa năm trước. Sau đó là người Mỹ 22,5% (21.360 căn), người Canada 6,5% (6.225 căn), người Đài Loan và người Australia lần lượt là 3,5% (3.307 căn) và 2% (1.894 căn).Xét theo khu vực, khoảng 72,8% bất động sản do người nước ngoài sở hữu tập trung tại khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận. Cụ thể, tỉnh Gyeonggi dẫn đầu với 38,7% (36.755 căn), tiếp đến là thủ đô Seoul với 24,3% và thành phố Incheon là 9,9%.Diện tích đất do người nước ngoài sở hữu tại Hàn Quốc là 265.654.000 m², chiếm 0,26% tổng diện tích đất đai, tăng 0,4% so với cuối năm 2023.