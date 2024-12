Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc duy trì đà tăng trưởng 14 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/12 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 11/2024", trong đó kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng trước đạt 56,35 tỷ USD, tăng 1,4% so với một năm trước, đà tăng 14 tháng liên tiếp từ tháng 10 năm ngoái.Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đã đạt mức cao kỷ lục trong các tháng 11 với 12,5 tỷ USD, tăng 30,8% so với năm ngoái, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu máy tính, tàu thuyền, thép và dược phẩm sinh học cũng tăng.Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 13,6% so với một năm trước, đạt 5,6 tỷ USD, do các cuộc đình công tại công ty cung cấp phụ tùng ô tô lớn vào đầu tháng 11 dẫn đến giảm sản lượng, cùng với những gián đoạn trong vận tải do thời tiết xấu.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang hai thị trường lớn là Trung Quốc và Mỹ đã quay trở lại xu hướng giảm. Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp ra mắt vào tháng 1 năm sau, môi trường xuất khẩu dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.Trước đó, Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) ước tính nếu chính sách thuế quan phổ quát mà ông Trump cam kết khi tranh cử được thực thi, thì xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ có thể giảm từ 8,4% đến 14%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 11 đạt 50,74 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Cán cân thương mại tháng 11 thặng dư 5,61 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 18 tháng liên tiếp nhờ sự tăng trưởng của xuất khẩu.