Chính phủ Hàn Quốc chỉ trích đảng đối lập đơn phương thông qua dự thảo ngân sách cắt giảm cho năm 2025

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok trong buổi họp báo ngày 2/12 đã lên tiếng chỉ trích đảng đối lập Dân chủ đồng hành lợi dụng ngân sách quốc gia như một công cụ để gây tranh cãi chính trị.Được biết, đảng đối lập ngày 29/11 lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc đã đơn phương thông qua dự thảo ngân sách năm 2025 bị cắt giảm tại Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách của Quốc hội. Các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã phản đối mạnh mẽ và rời khỏi cuộc họp ngay trước phiên bỏ phiếu.Đảng Dân chủ đồng hành giải thích thời hạn hoạt động của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách là đến ngày 30/11, nếu không đạt được thỏa thuận với đảng cầm quyền trong thời hạn này, dự thảo ngân sách ban đầu mà Chính phủ đề xuất sẽ tự động được trình lên phiên họp toàn thể của Quốc hội. Do đó, đảng đối lập đã xúc tiến thông qua dự thảo ngân sách trong đó chỉ phản ánh các khoản cắt giảm không cần sự đồng ý của Chính phủ.Dự thảo ngân sách được thông qua có quy mô 673.300 tỷ won (479,6 tỷ USD), giảm 4.100 tỷ won (2,9 tỷ USD) so với đề xuất của Chính phủ. Các khoản cắt giảm bao gồm quỹ hoạt động đặc biệt của Văn phòng Tổng thống và Văn phòng An ninh quốc gia, cùng chi phí hoạt động đặc biệt và chi phí công tác cụ thể của Viện Kiểm sát và Cơ quan Thanh tra và kiểm toán.Thủ tướng Choi bày tỏ ㅣấy làm tiếc về việc đảng đối lập đơn phương thông qua ngân sách, cho rằng hành động này là vô trách nhiệm, gây tổn hại trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông Choi nhấn mạnh nền kinh tế Hàn Quốc hiện đang đối mặt với nhiều thách thức lớn cả trong và ngoài nước, như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng khi chính quyền mới của Mỹ ra mắt và những bất ổn trong chuỗi cung ứng. Phương án cắt giảm ngân sách này có thể làm giảm niềm tin vào năng lực quản lý tài chính của Hàn Quốc, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín quốc gia.Đối với việc cắt giảm ngân sách dự phòng xuống chỉ còn một nửa, ông Choi cho biết Chính phủ vào năm 2019 đã phải sử dụng 2.700 tỷ won (1,9 tỷ USD) từ ngân sách dự phòng để đối phó với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Nhật Bản, hỗ trợ phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật liệu, phụ tùng và thiết bị. Việc cắt giảm này sẽ khiến Chính phủ khó phản ứng kịp thời trước những thay đổi khẩn cấp trong ngành công nghiệp và thương mại. Đặc biệt, năng lực ứng phó của Chính phủ trước các thảm họa quy mô lớn, thiên tai và dịch bệnh sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.Thủ tướng kêu gọi đảng Dân chủ đồng hành hãy ngay lập tức rút lại phương án cắt giảm ngân sách chưa từng có tiền lệ này và tham gia vào đàm phán một cách chân thành.Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik cho biết dự thảo ngân sách trên không được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 2/12 do cuộc họp giữa Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền và đảng đối lập do ông xúc tiến tổ chức cùng ngày bị đổ bể. Chủ tịch Woo kêu kêu gọi Chính giới nhất trí thông qua dự thảo ngân sách năm sau trước ngày 10/12.