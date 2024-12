Mua sắm trực tuyến tháng 10 của Hàn Quốc tăng ít nhất kể từ năm 2017

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/12 công bố tài liệu "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 10/2024". Trong tháng 10, giá trị mua sắm trực tuyến của người dân Hàn Quốc đạt 20.284,5 tỷ won (14,46 tỷ USD), tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan kể từ tháng 1/2017. Giá trị mua sắm trực tuyến từng tăng hơn 11% vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, sau đó mức tăng bắt đầu giảm dần.Xét theo nhóm hàng, giá trị mua sắm phiếu mua hàng điện tử (E-coupon) giảm tới 51% so với một năm trước. Cục Thống kê giải thích sau vụ trang mua sắm trực tuyến Tmon chậm thanh toán, giao dịch E-coupon đã giảm liên tục. Giá trị mua sắm mặt hàng thiết bị viễn thông cũng giảm 37%, được phân tích là bởi hiệu ứng cơ sở, do giá trị mua sắm mặt hàng này cùng kỳ năm trước đã tăng vọt nhờ sự ra mắt các sản phẩm mới. Giá trị mua sắm ô tô và phụ tùng ô tô cũng giảm 14,7% do người tiêu dùng có tâm lý bất an sau các sự cố cháy nổ xe ô tô điện.Ngược lại, giá trị các đơn hàng mua sắm trực tuyến thực phẩm, đồ uống tăng 17,5%, dịch vụ ăn uống tăng 15,6%; hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 16,3%.Ngoài ra, giá trị mua sắm ấn phẩm đạt 206 tỷ won (146,8 triệu USD), mức cao kỷ lục, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là do ảnh hưởng bởi sự kiện nữ nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel Văn học năm nay.Trong các giao dịch mua sắm trực tuyến, giao dịch qua điện thoại di động đạt 15.422,7 tỷ won (10,99 tỷ USD), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023; chiếm tỷ trọng 76% trên tổng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến, tăng 2,6% so với một tháng trước.