Nguyên liệu thực phẩm đồng loạt tăng giá do biến đổi khí hậu

Photo : YONHAP News

Giá nguyên liệu cacao, thành phần chính để sản xuất sô-cô-la, tăng cao vì biến đổi khí hậu, khiến các doanh nghiệp bánh kẹo Hàn Quốc đang đồng loạt điều chỉnh giá sản phẩm.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 26/11, giá cacao chế biến đạt 9.236 USD/tấn, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 246% so với mức bình quân mọi năm.Trước tình hình giá cacao tăng mạnh, công ty Orion kể từ ngày 1/12 đã tăng giá trung bình 10,6% đối với 13 sản phẩm bánh kẹo có chứa sô-cô-la, đặc biệt giá các sản phẩm như Choco Songi và Bichobi tăng lên đến 20%. Công ty chế biến bánh kẹo Haitai trong cùng ngày cũng tăng giá bình quân 8,6% đối với 10 sản phẩm có tỷ lệ nguyên liệu sô-cô-la cao như Homerun Ball và Pocky. Trước đó, hãng Lotte Wellfood vào tháng 6 năm nay cũng đã tăng giá trung bình 12% đối với 17 sản phẩm, bao gồm Pepero và Ghana Chocolate.Mặt khác, biến đổi khí hậu cũng làm giá cà phê tăng mạnh. Tính đến ngày 25/11, giá cà phê Arabica đạt 7.080 USD/tấn, tăng 86% so với một năm trước. Theo đó, công ty thực phẩm Dongsuh từ ngày 15/11 đã tăng giá xuất xưởng trung bình 8,9% đối với các sản phẩm như cà phê hòa tan, cà phê trộn và đồ uống cà phê. Hãng Starbucks Hàn Quốc cũng đã điều chỉnh giá một số sản phẩm cà phê và hạt cà phê vào tháng 8 vừa qua.