Tòa án tối cao ra phán quyết yêu cầu Chính phủ bồi thường cho các nạn nhân Phong trào vận động dân chủ 18/5

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 28/1 vừa qua đã y án sơ thẩm về việc yêu cầu Chính phủ chi trả khoảng 43 tỷ won (30,63 triệu USD) trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của 854 nguyên đơn là những người có công và gia quyến các nạn nhân của Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980.Trong vụ án này, Tòa án đã công nhận tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho những người bị bắt giữ, giam giữ hoặc sống trong tù là 300.000 won (213 USD)/ngày; và nếu bị thương nhưng không để lại di chứng tàn tật thì mức bồi thường sẽ là 5 triệu won (3.561 USD). Trường hợp bị thương tật, mức bồi thường là 30 triệu won (hơn 21.300 USD) và sẽ tăng thêm 15 triệu won (gần 10.700 USD) cho mỗi mức tăng 5% tỷ lệ mất khả năng lao động.Ban đầu phía nguyên đơn có 882 người, nhưng một số trong đó đã không được nhận phán quyết bồi thường do rút đơn kiện hoặc không cung cấp đủ bằng chứng. Trong quá trình xét xử, Chính phủ đã bày tỏ lập trường phản đối với lý do mức bồi thường quá cao so với các trường hợp khác nhưng Tòa án đã không chấp thuận lập luận này.Trước đó, Tòa án phúc thẩm nhận định rằng hành vi bất hợp pháp trong vụ kiện này là hành động vi phạm quyền con người do các cơ quan Nhà nước thực hiện trong quá trình phá vỡ trật tự Hiến pháp và có mức độ vi phạm rất nghiêm trọng. Tòa án nhấn mạnh cần thiết phải có sự kiềm chế và ngăn chặn những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tương tự xảy ra trong tương lai.Mặc dù Chính phủ đã tiếp tục kháng cao, nhưng Tòa án đã bác đơn kháng cáo vì không có lý do chính đáng nào cho việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phán quyết của Tòa án cấp dưới. Tuy nhiên, tiêu chí và mức bồi thường cụ thể thuộc phạm vi phán quyết của các Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm nên trong các vụ kiện khác liên quan, quy mô bồi thường có thể khác nhau tùy thuộc vào phán quyết của Tòa án.Vụ kiện này được các thành viên của Hội những người bị thương trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5, bao gồm những người có công và gia quyến các nạn nhân, khởi kiện vào tháng 11/2021.