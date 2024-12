Hàn Quốc ứng phó với biện pháp kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn của Mỹ

Photo : YONHAP News

Cục Công nghiệp và an ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 2/12 (giờ địa phương) thông báo sẽ bổ sung bộ nhớ băng thông cao (HBM) vào danh mục các sản phẩm bị kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc. Động thái này nhằm ngăn chặn tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc.Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu HBM sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12 tới. Tuy nhiên, trong trường hợp xuất khẩu cho các công ty con tại Trung Quốc của các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh, doanh nghiệp có thể xin miễn trừ đối với một số sản phẩm.Theo đó, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 3/12 cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) và chíp bán dẫn đã áp dụng theo Quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài (FDPR). Vậy nên, ngay cả HBM và chíp bán dẫn được sản xuất tại các nước thứ ba ngoài Mỹ, vẫn có thể bị coi là sản phẩm của Mỹ nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể và sẽ thuộc đối tượng bị kiểm soát.Trong trường hợp này, việc xuất khẩu các sản phẩm đó sang các quốc gia đáng lo ngại về an ninh hoặc các đối tác giao dịch đáng lo ngại của Mỹ sẽ cần sự phê duyệt của Bộ Thương mại Mỹ. Hiện nay, phần lớn các công ty sản xuất chíp bán dẫn trên toàn cầu sử dụng công nghệ, phần mềm và thiết bị chính của Mỹ trong thiết kế và sản xuất, nên bị áp quy tắc FDPR.Bộ Công nghiệp nhấn mạnh mặc dù các biện pháp kiểm soát này và việc áp dụng FDPR có thể ảnh hưởng phần nào đến các doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất HBM, nhưng các doanh nghiệp có thể chuyển đổi sang phương thức xuất khẩu phù hợp với quy định của Mỹ để giảm thiểu tác động. Đối với chíp bán dẫn, các biện pháp kiểm soát chỉ giới hạn ở các chíp bán dẫn tiên tiến, nên các doanh nghiệp nội địa có thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.Bộ Công nghiệp cũng cho biết khi đăng ký cấp phép xuất khẩu các mặt hàng nằm trong danh sách kiểm soát, Bộ Thương mại Mỹ có thể áp dụng nguyên tắc giả định từ chối (presumption of denial), nhưng các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc đã được phê duyệt VEU (người sử dụng cuối cùng đã được kiểm chứng), nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi biện pháp này và vẫn có thể xuất khẩu.Ngoài ra, Bộ Công nghiệp sẽ tổ chức buổi họp với giới doanh nghiệp chíp bán dẫn vào ngày 4/12 để chia sẻ về các biện pháp, cũng như cùng Hiệp hội công nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc (KSIA) và Cơ quan quản lý vật tư chiến lược (KOSTI) vận hành kênh tư vấn về kiểm soát xuất khẩu.Bộ Công nghiệp nhấn mạnh sẽ phân tích kỹ lưỡng các biện pháp kiểm soát mới, liên tục kiểm tra tác động và tập trung tìm kiếm các phương án hỗ trợ nhằm giảm thiểu khó khăn cho xuất khẩu. Bộ cũng sẽ nhanh chóng thảo luận với Chính phủ Mỹ về các vấn đề mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải.