Đảng đối lập đề xuất Quốc hội luận tội Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán

Photo : YONHAP News

Dự thảo đề xuất luận tội với Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán (BAI) Choi Jae-hae đã được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/12. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, Giám đốc BAI bị đề xuất luận tội tại Quốc hội.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành nêu lý do đề xuất luận tội là phát ngôn "hỗ trợ cho công tác điều hành quốc gia của Chính phủ thông qua nghiệp vụ thanh tra" của ông Choi chính là phủ nhận vai trò độc lập của Cơ quan Thanh tra và kiểm toán, cho thấy việc thanh tra nhắm vào Chính phủ tiền nhiệm là nhằm mục đích chính trị. Một lý do nữa là việc ông này đã từ chối yêu cầu trình nộp tài liệu của Quốc hội, làm tổn hại tới tính công bằng khi thiếu sót trong quá trình thanh tra về việc di dời nơi ở dành cho Tổng thống.Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất luận tội đối với ba công tố viên, trong đó có Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Lee Chang-soo cũng được báo cáo lên Quốc hội cùng ngày. Lý do đề xuất luận tội là sai sót trong quá trình điều tra, và quyết định không truy tố với Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trong nghi ngờ bà Kim thao túng giá cổ phiếu của công ty phụ tùng ô tô Deutsch Motors.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã phản bác mạnh mẽ rằng các dự thảo luận tội trên của đảng đối lập là nhằm "trả đũa chính trị" cho Chủ tịch đảng Lee Jae-myung, người đang vướng vào 6 vụ kiện cùng một lúc.Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae cũng chỉ trích các dự thảo nói trên là chiêu trò công kích chính trị phi lý, vi phạm pháp luật. Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu hai dự thảo trên vào ngày 4/12.