Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 11/2024 duy trì mức tăng ở ngưỡng 1% trong ba tháng liên tiếp

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/12 công bố số liệu cho biết giá tiêu dùng tháng 11/2024 tăng 1,5%, tháng thứ ba liên tiếp duy trì mức tăng ở ngưỡng 1%.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng chững lại được phân tích là do ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giá các sản phẩm công nghiệp chỉ dừng lại ở mức tăng 0,6%. Cước dịch vụ tăng 2,1%. Giá dịch vụ cá nhân như giá ăn ngoài tăng 2,9%; giá dịch vụ công cộng và giá thuê nhà cho thấy xu hướng ổn định với mức tăng lần lượt là 0,9% và 0,5%.Sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản chỉ tăng 1%, do ảnh hưởng từ giá các loại trái cây, vốn tăng mạnh vào năm ngoái, đã giảm tới hơn 8%. Tuy nhiên, giá các loại rau củ vẫn giữ mức tăng cao tới hơn 10%. Đặc biệt là củ cải, nguyên liệu dùng để muối kimchi Kimjang, đã tăng vọt 62,5%; giá bí ngòi và dưa leo tăng lần lượt 42,% và 27,6%. Trong số các mặt hàng thủy sản, lá rong biển khô tăng mạnh 35%, cho thấy sự biến động lớn.Vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu), giữ mức tăng ổn định 1,9% trong tháng trước.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định nếu không có cú sốc nào đặc biệt thì giá tiêu dùng của Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì mức tăng dưới 2% trong thời gian tới.