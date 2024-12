Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đêm ngày 3/12 đã có bài phát biểu khẩn cấp tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul, tuyên bố thiết quân luật nhằm loại bỏ hoàn toàn các thế lực phản quốc vô đạo đức đang cướp đoạt tự do và hạnh phúc của người dân để bảo vệ trật tự Hiến pháp tự do.Tổng thống cho biết kể từ khi ông nhậm chức đến nay Quốc hội đã đề xuất 22 vụ luận tội quan chức Chính phủ, trong đó tại Quốc hội khóa XXII vừa ra mắt hồi tháng 6 vừa qua đã xúc tiến luận tội đến 10 người. Đây là một điều chưa từng có ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng như trong lịch sử Hàn Quốc kể từ khi lập quốc.Các thế lực này đe dọa thẩm phán, luận tội nhiều công tố viên, gây tê liệt hoạt động tư pháp; thậm chí là gây tê liệt bộ máy Chính phủ bằng việc luận tội các quan chức như Bộ trưởng Hành chính và an toàn, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông, Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán, Bộ trưởng Quốc phòng.Ông Yoon chỉ trích việc Quốc hội cắt giảm toàn bộ ngân sách cần thiết cho các chức năng cơ bản của quốc gia, bao gồm phòng chống tội phạm ma túy và duy trì an ninh cũng như đời sống dân sinh, khiến quốc gia rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hành động cắt giảm ngân sách nghiêm trọng này là một sự chế giễu tài chính quốc gia của Hàn Quốc, là một hành động chống đối Nhà nước rõ ràng nhằm khơi dậy một cuộc nội chiến bằng cách chà đạp trật tự Hiến pháp và phá vỡ các cơ quan Nhà nước được quy định hợp pháp theo Hiến pháp và luật pháp.Tổng thống Yoon cam kết sẽ bảo vệ Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa từ thế lực cộng sản Bắc Triều Tiên và tái thiết đất nước thông qua thiết quân luật, loại bỏ hoàn toàn các thế lực phản quốc, bảo đảm tự do và an toàn cho người dân, cũng như tính bền vững của quốc gia để xây dựng một đất nước chuẩn mực cho thế hệ tương lai. Tổng thống khẳng định sẽ giảm thiểu sự bất tiện mà thiết quân luật có thể gây ra cho người dân và cam kết sẽ đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất có thể.