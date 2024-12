Thiết quân luật tại Hàn Quốc cấm mọi hoạt động chính trị kể từ 23 giờ ngày 3/12/2024

Photo : YONHAP News

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc Park An-su, người hiện đang giữ chức Tư lệnh Thiết quân luật đã ra "Lệnh ban bố Bộ Tư lệnh Thiết quân luật (số 1)", cấm toàn bộ các hoạt động chính trị gồm hoạt động của Quốc hội, Hội đồng địa phương, các chính đảng, các cuộc biểu tình chính trị.Ông Park tuyên bố để bảo vệ nền dân chủ tự do trước mối đe dọa lật đổ chế độ từ các thế lực chống phá đất nước đang hoạt động ngầm tại Hàn Quốc, và để đảm bảo an toàn cho người dân, các điều khoản sau sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc kể từ 23 giờ ngày 3/12/2024. Theo đó, mọi hành vi phủ nhận hoặc âm mưu lật đổ chế độ dân chủ tự do, cũng như phát tán tin tức giả, thao túng dư luận, tuyên truyền sai sự thật đều bị cấm. Tất cả các cơ quan ngôn luận và nhà xuất bản phải chịu sự kiểm soát của thiết quân luật.Bên cạnh đó, mọi hành vi đình công, trì hoãn công việc và biểu tình gây rối trật tự xã hội cũng bị cấm. Tất cả các bác sĩ nội trú và nhân viên y tế đang đình công hoặc rời bỏ vị trí làm việc phải trở lại làm việc trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ bị xử lý theo Luật Thiết quân luật.Bất kỳ cá nhân nào vi phạm lệnh tuyên bố này sẽ bị bắt giữ, tạm giam và khám xét mà không cần lệnh, căn cứ theo Điều 9 của Luật Thiết quân luật, và sẽ bị xử lý theo Điều 14 của Luật Thiết quân luật.