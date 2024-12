Dự trữ ngoại hối tháng 11/2024 của Hàn Quốc giảm 300 triệu USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/12 công bố tính đến cuối tháng 11 vừa qua, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 415,39 tỷ USD, giảm 300 triệu USD so với cuối tháng 10.BOK giải thích mặc dù lợi nhuận từ việc vận hành tài sản ngoại hối và tiền gửi ngoại hối tại các cơ quan tài chính tăng, nhưng do đồng USD tăng giá nên giá trị hoán đổi các loại tiền tệ khác sang đồng USD bị giảm. Trong tháng 11, đồng USD đã tăng khoảng 2% giá trị so với các loại tiền tệ chính khác.Trong dự trữ ngoại hối, các loại chứng khoán có giá đạt 372,39 tỷ USD, giảm 860 triệu USD, chiếm 89,6% tổng dự trữ ngoại hối. Lượng tiền gửi đạt 19,13 tỷ USD, tăng 700 triệu USD so với tháng 10, chiếm 4,6%.Tính đến cuối tháng 10, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc xếp thứ 9 thế giới. Trung Quốc xếp thứ nhất với quy mô dự trữ là 3.261,1 tỷ USD, Nhật Bản đứng thứ hai với 1.239 tỷ USD, lần lượt giảm 55,3 tỷ USD và 15,9 tỷ USD.