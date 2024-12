Các nước lớn quan ngại tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp của nhà lãnh đạo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (Mỹ) ngày 3/12 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ không hề nhận được thông báo từ Hàn Quốc liên quan tới việc Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật.Về vấn đề này, các quan chức Chính phủ Mỹ một mặt bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình tại Hàn Quốc, mặt khác cũng lên tiếng chỉ trích về lệnh giới nghiêm của Tổng thống Yoon.Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra tuyên bố, cho biết Washington đã theo dõi chặt chẽ tình hình Hàn Quốc trong suốt 24 giờ qua, đồng thời bày tỏ hoan nghênh việc Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dỡ bỏ thiết quân luật theo đúng quy định của Hiến pháp sau khi Quốc hội thông qua dự thảo liên quan.Ông Blinken bày tỏ kỳ vọng Seoul sẽ giải quyết mâu thuẫn chính trị trong hòa bình và tuân theo pháp trị, qua đó một lần nữa tái xác nhận sự ủng hộ đối với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ dựa trên nguyên tắc chung là vì người dân Hàn Quốc, chủ nghĩa dân chủ và pháp trị.Nghị sĩ Andy Kim, người Mỹ gốc Hàn đầu tiên đắc cử Thượng nghị sĩ liên bang, cũng ra tuyên bố chỉ trích cách thức ban lệnh thiết quân luật lần này của Tổng thống Yoon đã làm suy yếu nền tảng căn bản của chế độ do dân làm chủ, làm gia tăng bất ổn tại Hàn Quốc vào thời điểm mà người dân cần được đảm bảo an ninh và ổn định.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 4/12 đưa tin cho biết Thủ tướng Ishiba Shigeru đang quan tâm một cách nghiêm túc về tình hình liên quan tới lệnh thiết quân luật tại Hàn Quốc. Thủ tướng Ishiba cũng khẳng định chưa từng ấn định lịch trình cụ thể nào trước thông tin ông sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng sau để hội đàm với Tổng thống YoonBên cạnh đó, các nước châu Âu cũng theo dõi sát sao tình hình tại Hàn Quốc. Người phát ngôn Chính phủ Anh khuyến cáo công dân Anh chú ý theo dõi thông tin cập nhật từ Chính phủ nước này về hướng dẫn du lịch cũng như tuân thủ các khuyến nghị từ chính quyền nước sở tại.Bộ Ngoại giao Đức cũng thông qua mạng xã hội bày tỏ sự lo ngại, hy vọng chủ nghĩa dân chủ nhất định phải chiến thắng. Người phát ngôn Điện Kremlink của Nga và người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cũng bày tỏ sự lo ngại về tình hình tại Hàn Quốc.