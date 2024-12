Tuổi thọ kỳ vọng của trẻ chào đời năm 2023 tại Hàn Quốc là 83,5 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết tuổi thọ kỳ vọng của trẻ em sinh trong năm 2023 là 83,5 tuổi, tăng 0,8 năm so với năm 2022 (82,7 tuổi).Trước đó, tuổi thọ kỳ vọng của trẻ sinh năm 2022 đã giảm từ 83,6 tuổi xuống 82,7 tuổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cục Thống kê dự đoán do ảnh hưởng của đại dịch giảm dần, nên tuổi thọ kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng.Trong các nguyên nhân dẫn tới tử vong, xác xuất mắc ung thư của trẻ sinh ra vào năm ngoái đạt 19,1%, cao nhất. Tiếp đến là viêm phổi phổi với xác suất là 10%, sau đó tới bệnh tim 10%, bệnh mạch máu não 6,9%.So với bình quân của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OCED), tuổi thọ kỳ vọng của bé trai Hàn Quốc cao hơn hơn 2,2 năm và bé gái cao hơn 2,8 năm.