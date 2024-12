Tổng thống Hàn Quốc phê duyệt đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Chung Jin-suk trong buổi họp báo ngày 5/12 tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) cho biết Tổng thống Yoon Seok Yeol đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Ứng cử viên được tiến cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng mới là Đại sứ Hàn Quốc tại Ả-rập Xê-út Choi Byung-hyuk.Ông Chung cho biết ứng cử viên Choi là cựu học viên khóa 41 của Trường sĩ quan Lục quân, từng đảm nhiệm các vị trí như Sư đoàn trưởng Sư đoàn 22, Quân đoàn trưởng Quân đoàn 5 và Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Ông Choi còn là một Đại tướng Lục quân dự bị, một chuyên gia tác chiến có tầm nhìn rộng về quốc phòng và an ninh, cũng như có kinh nghiệm thực chiến dày dặn.Chánh Văn phòng Chung còn nhấn mạnh ứng cử viên Choi là người nguyên tắc, tuân thủ quy định, luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần tận tụy, và có đủ bản lĩnh để thẳng thắn nêu ý kiến với cấp trên nên nhận được sự tín nhiệm cao trong quân đội. Với kinh nghiệm phong phú và tầm nhìn sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, ông Choi được đánh giá là người phù hợp để duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc dựa trên nền tảng đồng minh Hàn-Mỹ và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của quân đội.Mặt khác, Ủy ban Quốc phòng cùng Ủy ban Hành chính và an toàn tại Quốc hội trong cùng ngày tổ chức phiên họp toàn thể để chất vấn khẩn cấp về quá trình Tổng thống Yoon ban bố và bãi bỏ thiết quân luật.Những người được yêu cầu tham dự bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun; Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, người từng được bổ nhiệm làm Tư lệnh Thiết quân luật; Tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong-keun, người đã huy động lực lượng giới nghiêm từ đơn vị phụ trách; Tư lệnh Bộ Tư lệnh chống gián điệp Yeo In-hyeong và Tư lệnh Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô Lee Jin-woo.