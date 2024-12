Ủy ban tại Quốc hội Hàn Quốc tổ chức các phiên họp chất vấn khẩn cấp liên quan đến việc ban bố thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Ủy ban Hành chính và an toàn tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/12 đã tổ chức phiên họp toàn thể để chất vấn khẩn cấp về quá trình Tổng thống Yoon Seok Yeol ban bố và bãi bỏ thiết quân luật. Buổi họp có sự tham dự của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho và Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-shik.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Lee Sang-min đã bày tỏ lời xin lỗi và lấy làm tiếc vì đã không đảm bảo được sự bình an cho người dân. Giám đốc Cho giải thích việc kiểm soát ra vào Quốc hội sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố là nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như ngăn chặn sự xô xát giữa quân đội với người dân. Về vấn đề này, Giám đốc Kim cũng cho biết cảnh sát đã rất nỗ lực và gửi lời xin lỗi tới người dân.Cuộc họp còn chứng kiến màn tranh cãi gay gắt giữa các nghị sĩ đảng cầm quyền và đảng đối lập xoay quanh việc liệu tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon có cấu thành tội phản loạn hay không. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành cáo buộc Bộ trưởng Lee và Giám đốc Cho là đồng phạm với tội phản loạn. Đáp lại, Bộ trưởng Lee đã chỉ trích việc các nghị sĩ đảng đối lập khi dùng cụm từ gây khó chịu như "phản loạn", yêu cầu đảng này cẩn trọng hơn trong cách sử dụng ngôn từ.Các nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân đã phản đối mạnh mẽ điều này, tuyên bố không chấp nhận cuộc họp diễn ra với định kiến như vậy và đồng loạt rời khỏi phòng họp.Mặt khác, trong phiên họp chất vấn khẩn cấp của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội sáng cùng ngày, các câu hỏi được đưa ra tập trung vào quá trình ban bố thiết quân luật.Cuộc họp có sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Seon-ho, người đang tạm thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, người từng được bổ nhiệm làm Tư lệnh Thiết quân luật. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, thuộc diện phải tham dự, không có mặt vì Tổng thống Yoon Suk Yeol vào sáng cùng ngày đã phê duyệt đơn từ chức của ông.Thứ trưởng Kim cho biết đã phản đối việc huy động quân đội trong tình trạng thiết quân luật và xác nhận lệnh triển khai lực lượng tới Quốc hội được đưa ra bởi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim. Ông Kim Seon-ho còn cho biết theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt thì không có binh lính nào được cấp đạn thật, khẳng định Bộ Quốc phòng không tham gia soạn thảo lệnh giới nghiêm như cấm hoạt động chính trị tại Quốc hội và kiểm soát ngôn luận do Bộ Tư lệnh Thiết quân luật đưa ra.Tổng tham mưu trưởng Park thừa nhận không nắm rõ quá trình điều động các lực lượng, xác nhận lệnh rút quân khỏi Quốc hội cũng được cựu Bộ trưởng Kim Yong-hyun ban hành. Ông Park khẳng định chỉ biết mình được bổ nhiệm làm Tư lệnh Thiết quân luật sau khi xem tuyên bố của Tổng thống và tham dự cuộc họp với các chỉ huy quân đội. Ông cũng nhấn mạnh chỉ kiểm tra nội dung thiết quân luật, đưa ra ý kiến chỉnh sửa giờ công bố từ 22 giờ thành 23 giờ, nhưng không tham gia vào việc soạn thảo.