Phe đối lập xúc tiến thông qua dự thảo luận tội Tổng thống trong ngày 7/12

Photo : YONHAP News

Dự thảo luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol do phe đối lập đề xuất đã được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào lúc 0 giờ 48 phút rạng sáng ngày 5/12. Dự thảo này được đề xuất bởi 191 nghị sĩ thuộc các đảng đối lập gồm Dân chủ đồng hành, Đổi mới Tổ quốc, Cải cách mới.Phe đối lập lấy lý do luận tội Tổng thống Yoon là vì ông đã vi phạm Hiến pháp và pháp luật, như nguyên tắc chủ quyền thuộc về người dân và phân lập quyền lực. Theo quy định, dự thảo trên phải được biểu quyết trong vòng từ 24 đến 72 tiếng sau khi được báo cáo lên Quốc hội. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho biết sẽ xúc tiến biểu quyết vào trước hoặc sau 7 giờ tối ngày 7/12 tới.Liên quan tới vấn đề này, nghị sĩ Noh Jong-myun, người phát ngôn của đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội, ngày 5/12 cho biết bên cạnh dự thảo luận tội Tổng thống, dự luật về việc lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vốn dự kiến biểu quyết vào ngày 10/12 cũng sẽ được xúc tiến thông qua đồng thời trong ngày 7/12. Ông Noh cũng giải thích đã đặt ngày 7/12 để biểu quyết chứ không phải một ngày sau khi đề xuất dự thảo trên là vì để tạo điều kiện cho đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cần có thời gian để cân nhắc, suy xét tình hình trước khi đưa ra quyết định mang tính chính trị.Điều kiện để dự thảo luận tội Tổng thống được thông qua là cần phải có sự tán thành của hai phần ba nghị sĩ tại Quốc hội. Dự thảo sẽ được biểu quyết theo hình thức không ghi danh. Hiện tại, có 192 nghị sĩ phe đối lập tại Quốc hội, bao gồm cả Chủ tịch Quốc hội thuộc đảng Dân chủ đồng hành. Do đó, cần phải có thêm 8 lá phiếu tán thành nữa của các nghị sĩ đảng cầm quyền thì mới có thể thông qua dự thảo luận tội Tổng thống.Vào đêm muộn ngày 4/12, đảng cầm quyền đã tổ chức cuộc họp toàn thể các nghị sĩ để thảo luận về vấn đề liên quan và đưa ra quyết định phản đối dự thảo luận tội Tổng thống.Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon trong cuộc họp tối cao đảng sáng ngày 5/12 khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để dự thảo luận tội Tổng thống lần này không được thông qua, nhằm ngăn chặn những hỗn loạn gây thiệt hại cho người dân. Song ông Han cũng nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là ủng hộ lệnh thiết quân luật vi phạm Hiến pháp của Tổng thống Yoon. Cùng với đó, Chủ tịch Han cũng tiếp tục hối thúc Tổng thống Yoon rời khỏi đảng.Mặt khác, tại phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày, phe đối lập đã biểu quyết thông qua dự thảo luận tội đối với Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Choi Jae-hae và ba công tố viên, bao gồm Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Lee Chang-soo và ba công tố viên. Các nghị sĩ đảng cầm quyền đã phản đối và không tham gia biểu quyết.