Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/12 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên và Nga một ngày trước đã trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều tại Matxcơva.Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Jong-kyu và người đồng cấp Nga Andrey Rudenko đã ký vào biên bản trao đổi văn kiện phê chuẩn. Theo đó, Hiệp định đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/12, sau khi hai bên hoàn tất thủ tục trao đổi văn kiện phê chuẩn theo Điều 22 của Hiệp định, và chấm dứt hiệu lực của Hiệp định về hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác song phương được hai nước ký kết vào ngày 9/2/2000.KCNA nhấn mạnh Hiệp định mới này là cơ sở pháp lý nhằm nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao chiến lược mới, bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu phù hợp với lợi ích chung, và hiện thực hóa nguyện vọng của nhà lãnh đạo cũng như người dân hai nước trong việc xây dựng một quốc gia hùng mạnh.Ngoài ra, KCNA còn khẳng định Hiệp định này là công cụ đảm bảo an ninh mạnh mẽ, góp phần cải thiện phúc lợi của người dân hai nước, giảm căng thẳng tình hình khu vực và đảm bảo ổn định chiến lược quốc tế. Hiệp định được kỳ vọng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thiết lập trật tự thế giới đa cực tự chủ, công bằng, không có sự thống trị, lệ thuộc và bá quyền.Quá trình phê chuẩn Hiệp định đã được hoàn tất sau khoảng nửa năm kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký kết tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6 vừa qua. Hiệp định này được đánh giá là đã khôi phục lại quan hệ đồng minh quân sự giữa hai nước, với nội dung rằng nếu một trong hai nước rơi vào tình trạng chiến tranh, nước còn lại sẽ hỗ trợ quân sự. Việc miền Bắc điều động khoảng 11.000 binh lính tới hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 10 vừa qua cũng được xem là một phần hợp tác quân sự dựa trên Hiệp định này.Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong cuộc gặp với báo giới ngày 5/12 cho biết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều chính thức có hiệu lực chỉ một tháng sau khi Bình Nhưỡng và Matxcơva phê chuẩn và trao đổi văn kiện này. Hiệp định lần này được xử lý tương đối nhanh chóng so với Hiệp định ký vào năm 2000, mất ba tháng kể từ khi ký phê chuẩn đến lúc có hiệu lực.Quan chức này cũng cho biết Hàn Quốc đang theo dõi khả năng Bắc Triều Tiên chính thức hóa việc điều động binh lính tham gia cuộc chiến Nga-Ukraine dựa trên Hiệp định mới vừa có hiệu lực này.