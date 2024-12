Cán cân vãng lai tháng 10/2024 của Hàn Quốc thặng dư 9,78 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/12 công bố số liệu thống kê sơ bộ cán cân quốc tế tháng 10 năm nay, trong đó cho biết cán cân vãng lai thặng dư 9,78 tỷ USD, đà thặng dư 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 vừa qua.Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ cho kim ngạch nhập khẩu) thặng dư 8,12 tỷ USD, giảm so với 10,49 tỷ USD của tháng 9. Kim ngạch xuất khẩu của tháng 10 đạt 60,08 tỷ USD, tăng 4% so với một năm trước. Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn, sản phẩm thép, xe ô tô tăng lần lượt 39,8%, 6,8% và 5,2%. Tuy nhiên, xuất khẩu lại giảm mạnh 34,5% ở mặt hàng chế phẩm dầu mỏ, khiến đà tăng trưởng xuất khẩu chững lại so với mức 9,5% của tháng trước. Ngoài ra, xuất khẩu máy móc và thiết bị chính xác cũng giảm 4,2%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Nam Mỹ tăng 21,3%, Trung Quốc tăng 10,8%, Đông Nam Á, Liên minh châu Âu và Mỹ lần lượt tăng 7,7%; 5,7% và 3,4%. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản giảm 2,9%.Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10 đạt 51,96 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù nhập khẩu hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng như trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và thiết bị chính xác vẫn duy trì đà tăng, nhưng nhập khẩu nguyên vật liệu như dầu thô giảm 17,9%, dầu mỏ giảm 13,3%, quay lại xu hướng giảm sau 4 tháng.Mặt khác, cán cân dịch vụ tháng 10 lại thâm hụt 1,73 tỷ USD, quy mô thâm hụt thu hẹp so với 2,24 tỷ USD tháng trước.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 3,45 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng 9. Trong đó, thu nhập từ cổ tức thặng dư 2,49 tỷ USD, giảm nhẹ so với 2,58 tỷ USD của tháng trước. Thu nhập từ lãi đạt 1,05 tỷ USD, tăng so với 640 triệu USD của tháng 9.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) thặng dư 12,98 tỷ USD, cao hơn mức 12,68 tỷ USD tháng trước. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc thặng dư 280 triệu USD, giảm mạnh so với 2,47 tỷ USD của tháng 9, do một số tập đoàn lớn bán bớt cổ phần tại các công ty con ở nước ngoài. Ngược lại, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 2,25 tỷ USD, cao hơn 1,44 tỷ USD của tháng 9.Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc ra nước ngoài đạt 2,91 tỷ USD. Tuy nhiên, đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài đã chuyển sang xu hướng bán ròng, giảm so với mức tăng 7,5 tỷ USD tháng 9 do lo ngại về kết quả kinh doanh trì trệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và sự thận trọng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, người nước ngoài tăng đầu tư vào trái phiếu Hàn Quốc, đạt 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận xu hướng bán ròng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, song quy mô bán ròng giảm từ 5,43 tỷ USD xuống còn 3,22 tỷ USD.