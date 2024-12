Quốc hội Hàn Quốc thất bại trong nỗ lực thông qua dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 7/12 đã mở phiên họp toàn thể, biểu quyết dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan tới việc ban thiết quân luật, nhưng không thành do chưa đủ điều kiện là hai phần ba nghị sĩ tại Quốc hội, tức 200 người, tham gia bỏ phiếu.Đã có tổng cộng 195 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, bao gồm 192 nghị sĩ phe đối lập và ba nghị sĩ của đảng cầm quyền là Ahn Cheol-soo, Kim Yea-ji và Kim Sang-wook.Trước phiên họp toàn thể Quốc hội, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã nhất trí lập trường không để dự thảo luận tội Tổng thống và dự thảo dự luật thành lập Nhóm công tố viên đăc biệt điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee được thông qua tại Quốc hội. Sau khi tham gia phiên bỏ phiếu dự thảo thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt, các nghị sĩ đảng cầm quyền đã rời khỏi cuộc họp ngay trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu dự thảo luận tội Tổng thống Yoon.Đây là lần thứ ba một dự thảo luận tội Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Hai lần luận tội Tổng thống trước đó là ông Roh Moo-hyun vào năm 2004 và bà Park Geun-hye vào năm 2016 đều đã được thông qua tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.Dự thảo luận tội lần này do 6 đảng đối lập, bao gồm đảng Dân chủ đồng hành, đồng đề xuất sau vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật khẩn cấp vào tối ngày 3/12 vừa qua. Lý do luận tội là Tổng thống đã ban bố thiết quân luật khẩn cấp mà không đáp ứng bất kỳ điều kiện cần thiết nào, vi phạm Hiến pháp và pháp luật, cũng như xâm phạm chủ quyền của người dân, nguyên tắc phân quyền, tự do hoạt động của các chính đảng và tự do ngôn luận.