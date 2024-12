Thủ tướng Han Duck-soo cam kết dồn toàn lực ổn định tình hình đất nước theo ý nguyện người dân

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Han Duck-soo sáng ngày 8/12 đã có bài phát biểu trước toàn dân, bày tỏ cảm thấy trọng trách nặng nề trước tình hình hiện tại và chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân. Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ dồn toàn lực để nhanh chóng ổn định tình hình theo ý nguyện của người dân, tận tâm phục vụ người dân, đảm bảo rằng sự an toàn của đất nước và cuộc sống thường nhật của người dân không bị gián đoạn dù chỉ một giây phút.Thủ tướng Han khẳng định toàn bộ Nội các sẽ nỗ lực hết mình để duy trì sự tin tưởng với các nước đồng minh Mỹ, Nhật Bản và các nước thân hữu. Chính phủ sẽ tăng cường hệ thống đối phó kinh tế khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ các nguy cơ trong lĩnh vực tài chính và thị trường ngoại hối để kịp thời ứng phó, cũng như đảm bảo trật tự an ninh và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống.Thủ tướng Han cũng nhấn mạnh rằng việc thông qua ngân sách và các dự luật liên quan do Chính phủ đề xuất là điều cần thiết để đảm bảo quốc gia vận hành bình thường, qua đó kêu gọi sự hợp tác của Quốc hội. Thủ tướng hy vọng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Woo Won-shik, Quốc hội sẽ hoạt động dựa trên sự lắng nghe, thỏa hiệp, hợp lý và phối hợp thông qua sự hợp tác giữa chính giới. Chính phủ sẽ khiêm nhường và tìm kiếm sự hợp tác.