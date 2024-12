Diễn từ nhận giải Nobel Văn học của nhà văn Han Kang

Photo : YONHAP News

Nhà văn Han Kang đã có bài diễn từ nhận giải Nobel Văn học 2024 với tựa đề "Ánh sáng và sợi chỉ" tại Viện Hàn lâm Thụy Điển vào ngày 7/12 (giờ địa phương). Trong 8 trang của bài diễn từ, bà Han Kang đã hồi tưởng về thế giới nghệ thuật trong các tác phẩm của mình từ “채식주의자” (Người ăn chay, The Vegetarian) cho đến “작별하지 않는다” (Không từ biệt, We Do Not Part), với những chủ đề về sự sống và cái chết, bạo lực và tình yêu.Nhà văn Hàn Quốc chia sẻ bà từng tự vấn rằng liệu một con người có thể hoàn toàn trong sáng hay không và có thể từ chối bạo lực đến mức nào khi viết tác phẩm "Người ăn chay", khẳng định tiểu thuyết của bà chỉ được hoàn thành khi tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy.Tác giả Han Kang cũng cho biết những câu hỏi đó đã trở thành khởi nguồn cho các tác phẩm sau này như "바람이 분다, 가라" (Gió thổi, đi di; The Wind is Blowing) và "Không từ biệt". Bà nhấn mạnh động lực cho hành trình sáng tác đến năm 2021 của mình là hai câu hỏi vì sao thế giới này lại đầy bạo lực và đau khổ đến vậy, cũng như làm sao thế giới lại đẹp đẽ đến thế.Bà tự vấn rằng lớp sâu thẳm nhất trong mọi câu hỏi, từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên cho đến các tác phẩm gần đây, phải chăng đều luôn hướng về tình yêu. Nhà văn Han Kang tiết lộ vẫn chưa hoàn thành được cuốn tiểu thuyết tiếp theo trong vòng ba năm sau khi xuất bản tác phẩm "Không từ biệt", và khó có thể dự đoán được thời gian hoàn thành. Tuy nhiên, bà Han khẳng định sẽ vẫn tiếp tục viết dù với tốc độ chậm rãi, gác lại những tác phẩm đã hoàn thành, và hướng đến những điều mới mẻ hơn.Tác giả Han Kang cũng chia sẻ gần đây đã tìm thấy một tập thơ viết từ năm 8 tuổi và đã đọc một vài đoạn trong buổi diễn từ. Bài diễn từ của bà được thực hiện bằng tiếng Hàn trước khoảng 300 người tham dự trực tiếp và được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Hội đồng Nobel.