Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc lo ngại xuất khẩu chững lại

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 9/12 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 12/2024". Báo cáo nhận định xu hướng cải thiện của nền kinh tế Hàn Quốc đang bị hạn chế, chủ yếu do ngành xây dựng, trong khi bất ổn có chiều hướng gia tăng.Từ tháng 12 năm ngoái, KDI đã 13 tháng liên tiếp đưa ra đánh giá "tiêu thụ nội địa đình trệ" đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Trong báo cáo lần này, Viện nghiên cứu phát triển chỉ ra rằng tiêu dùng hàng hóa vẫn tiếp tục chững lại, tiêu dùng dịch vụ cũng tăng không đáng kể.Cụ thể, doanh số bán lẻ trong tháng 10 giảm 0,8% so với một năm trước, trong đó mặt hàng điện tử gia dụng giảm 5,9%, thiết bị viễn thông và máy tính giảm 15,4%, mỹ phẩm giảm 15,5%. Ở lĩnh vực dịch vụ, ngành nhà hàng khách sạn giảm 1,2%, dịch vụ nghệ thuật, thể thao, giải trí giảm 0,6%.Đầu tư xây dựng cũng tiếp tục bị ngưng trệ. Mặc dù số ngày làm việc trong tháng 10 năm nay nhiều hơn năm ngoái, nhưng tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 9,7% so với một năm trước, giảm 4% so với tháng 11, xu hướng giảm 6 tháng liên tiếp.Trong báo cáo lần này, KDI thể hiện lo ngại về lĩnh vực xuất khẩu, "đầu tàu" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc. Cơ quan này đánh giá xu hướng tăng xuất khẩu giữ ở mức cao thời gian qua đang có sự điều chỉnh, bất chấp kết quả xuất khẩu khả quan ở mặt hàng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 1,4%, thấp hơn mức tăng tháng 10 (4,6%). Trong đó mặt hàng ICT tăng 25,8%, máy móc thông thường giảm 18,2%, xăng dầu giảm 17%, hóa dầu giảm 3,6%.KDI nhận định xuất khẩu chíp bán dẫn vẫn đang tăng, nhưng tốc độ tăng đang chậm lại. Đặc biệt, chính sách thương mại của Mỹ đang trở nên bất ổn hơn sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống khiến các điều kiện xuất khẩu diễn biến xấu đi.Về tình hình tuyển dụng, Viện nghiên cứu phát triển phân tích các điều kiện tuyển dụng đang được điều chỉnh đáng kể, tập trung ở lĩnh vực xây dựng và bán buôn bán lẻ, một lĩnh vực có liên quan mật thiết tới tiêu thụ nội địa. Số lao động có việc làm trong tháng 10 tăng 83.000 người, mức tăng giảm đáng kể so với tháng trước (144.000 người).Tiêu thụ nội địa trì trệ khiến lạm phát có chiều hướng hạ nhiệt. Do sức bật yếu của tiêu thụ nội địa, áp lực về mặt nhu cầu lên giá cả duy trì ở mức thấp. Việc Ngân hàng trung ương hạ lãi suất cơ bản sẽ cần thêm thời gian để tác động tới tiêu thụ nội địa, nên tạm thời lạm phát sẽ chững lại.Về tình hình kinh tế thế giới, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cho rằng bất ổn chính sách đang gia tăng mạnh sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều kiện thương mại toàn cầu xấu đi sẽ có thể gia tăng sức ép kéo nền kinh tế thế giới đi xuống.