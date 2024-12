Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật họp cấp cao về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh chính trị Hàn Quốc gặp khủng hoảng do ảnh hưởng từ vụ thiết quân luật, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật ngày 9/12 đã tổ chức cuộc họp cấp cao về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên tại Tokyo (Nhật Bản).Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc họp có sự tham gia của Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Koo-rae, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki.Quan chức ba nước đồng tình rằng sự phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật trong vấn đề miền Bắc là vô cùng quan trọng. Ba bên cũng chia sẻ những đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc và Đông Bắc Á gần đây, đồng thời nhận định rằng các hành động khiêu khích liên tiếp của Bắc Triều Tiên đang đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực. Seoul, Washington và Tokyo cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ để quản lý tình hình một cách ổn định, đối phó mạnh mẽ với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng trong tương lai.Ngoài ra, quan chức ba nước cũng tái khẳng định quyết tâm tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chiến lược nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc. Ba bên hối thúc Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích và lời lẽ đối đầu, cũng như phản hồi tích cực đối với đề xuất đàm phán vô điều kiện từ Seoul, Washington và Tokyo.Ba bên cũng chỉ ra rằng hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Bắc Triều Tiên và Nga không chỉ đe dọa đến nền hòa bình và sự ổn định ở châu Âu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực bán đảo Hàn Quốc và Đông Bắc Á. Seoul, Washington và Tokyo cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt cộng đồng quốc tế để có phản ứng mạnh mẽ và đoàn kết trước mối đe dọa này. Ba bên cũng tái khẳng định sẽ hợp tác để thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, liên kết với các quốc gia để đối phó với các hoạt động tấn công mạng bất hợp pháp của miền Bắc nhằm tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.Mặt khác, quan chức ba nước đều có chung nhận định về tầm quan trọng của vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc ngăn chặn các hành động khiêu khích của miền Bắc, và nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi với Bắc Kinh về vấn đề này.Cuộc họp ba bên diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng sau vụ thiết quân luật tại Hàn Quốc, như cuộc họp của Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) bị hoãn vô thời hạn, chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đến Hàn Quốc bị hủy. Do đó, cuộc họp cấp cao Hàn-Mỹ-Nhật lần này vẫn diễn ra như dự kiến đã tái khẳng định được sự đồng thuận và hợp tác giữa ba nước. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul đánh giá đây là một cơ hội quan trọng để duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nước trước mối đe dọa hạt nhân từ miền Bắc trong bối cảnh khó khăn hiện nay.