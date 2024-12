Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt thường trực điều tra vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 10/12 đã tổ chức phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt thường trực Quốc hội nhằm làm sáng tỏ hành vi nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật, vi phạm Hiến pháp của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đêm ngày 3/12.Trong số 287 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu cùng ngày, có 210 người bỏ phiếu tán thành, 63 người bỏ phiếu phản đối, 17 người bỏ phiếu trắng. Đáng chú ý là các nghị sĩ của đảng cầm quyền cũng đã tham gia bỏ phiếu.Đối tượng điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt thường trực Quốc hội là Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã ban bố thiết quân luật, vi phạm Hiến pháp và pháp luật, đứng đầu chỉ huy cuộc nổi loạn, mưu đồ vô hiệu hóa quyền hạn kiểm soát lệnh thiết quân luật của Quốc hội vốn được quy định trong Hiến pháp. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cũng nằm trong đối tượng điều tra vì đã tích cực tham gia vào âm mưu nổi loạn của Tổng thống, như kiến nghị ban bố thiết quân luật và tiến cử Tư lệnh Thiết quân luật.Đối tượng điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt thường trực Quốc hội còn bao gồm: cựu Tư lệnh Thiết quân luật Park An-su, các quan chức đã tham dự cuộc họp Nội các trước khi Tổng thống ban bố thiết quân luật, Thủ tướng Han Duck-soo, cựu Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho, Tư lệnh Phản gián Yeo In-hyeong.Việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực Quốc hội không cần phải lập ra "Luật đặc biệt", nên Tổng thống sẽ không thể thực thi quyền phủ quyết dự thảo nói trên. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Yoon có chấp nhận bổ nhiệm nhân vật mà phe đối lập tiến cử vào vị trí Công tố viên thường trực hay không.Tiếp theo, Quốc hội tiến hành biểu quyết và thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu bắt khẩn cấp 8 quan chức liên quan tới vụ thiết quân luật. Trong số 288 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 191 người tán thành, 94 người phản đối, 3 người bỏ phiếu trống.Các quan chức này bao gồm: Tổng thống Yoon Suk Yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, Tư lệnh phản gián Yeo In-hyeong, Tư lệnh phòng vệ thủ đô Lee Jin-woo, Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong-keun và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho.Dự thảo nghị quyết từng được phe đối lập đơn phương thông qua tại Ủy ban Hành chính và an toàn Quốc hội ngày 5/12, khi đó chỉ bao gồm 7 người mà không có Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 10/12, đảng dân chủ đồng hành đã trình dự thảo sửa đổi, bổ sung thêm Tổng thống. Lý do bắt khẩn cấp là bởi Tổng thống Yoon chính là người đứng đầu cuộc nổi loạn, ban bố thiết quân luật nhằm mục đích lật đổ Quốc hội, một cơ quan được thành lập theo Hiến pháp, hòng khiến Quốc hội không thể thực thi quyền hạn.