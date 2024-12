Số cặp đôi mới cưới tại Hàn Quốc lần đầu tăng trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/12 công bố số liệu về tình hình các cặp đôi mới cưới, cho biết số cặp đôi đăng ký kết hôn chưa quá 5 năm tính đến cuối năm 2023 là 974.000 cặp, giảm 5,6% so với một năm trước. Tuy nhiên, xét theo thời gian hôn nhân, các cặp đôi mới cưới được một năm đạt 191.175 cặp, tăng 2,9% so với năm 2022, lần đầu tăng kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 2015.Cục Thống kê cho biết số lượng cặp đôi kết hôn được một năm tăng là do tiêu chí xác định cặp đôi mới cưới một năm là những người đăng ký kết hôn từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023, trùng với giai đoạn các cuộc hôn nhân bị hoãn do đại dịch COVID-19. Ngược lại, số lượng các cặp đôi đã kết hôn từ 2 đến 5 năm đều giảm so với năm trước đó.Thu nhập bình quân hàng năm của các cặp đôi kết hôn lần đầu vào năm 2023 là 72,65 triệu won (50.778 USD), tăng 7% so với mức 67,9 triệu won (47.458 USD) của năm 2022, mức tăng mạnh nhất kể từ khi bắt đầu thống kê.Xét theo nhóm thu nhập, tỷ lệ các cặp đôi có thu nhập từ 100 triệu won (69.895 USD) trở lên đạt 20,7% và từ 70 triệu won (48.926 USD) đến dưới 100 triệu won (69.895 USD) là 23,1%, đều tăng so với năm trước đó, cho thấy xu hướng gia tăng các cặp đôi có thu nhập cao.Cục Thống kê nhận định sự gia tăng thu nhập này liên quan đến độ tuổi kết hôn lần đầu ngày càng muộn và sự gia tăng các cặp đôi có cả hai vợ chồng cùng làm việc vì nhiều cặp đôi chỉ kết hôn sau khi có thu nhập ổn định. Trên thực tế, tỷ lệ cặp đôi mới cưới có cả hai vợ chồng cùng đi làm vào năm 2023 đạt 58,2%, tăng 1% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.Tỷ lệ sở hữu nhà ở của các cặp đôi mới cưới vào năm ngoái cũng tăng từ 40,5% của một năm trước lên 40,8%. Đặc biệt, tỷ lệ sở hữu nhà tăng ở các các cặp đôi kết hôn được một đến hai năm. Nguyên nhân là nhờ các chính sách tài chính giúp các cặp đôi mới cưới vay tiền mua nhà với lãi suất thấp.Mặt khác, tỷ lệ các cặp đôi mới cưới có con chiếm 52,5%, giảm 1,1% so với năm 2022; trong khi số con cái trung bình của mỗi cặp vợ chồng là 0,63 trẻ, giảm 0,02 giảm 0,2% so với năm trước đó. Cụ thể, số con trung bình của các cặp đôi có cả hai vợ chồng làm việc giảm nhẹ từ 0,59 xuống 0,58 trẻ, nhưng giảm mạnh hơn ở các cặp đôi chỉ có một nguồn thu nhập, từ 0,73 xuống 0,69 người.