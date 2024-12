Nhóm điều tra của Cảnh sát Hàn Quốc khám xét Văn phòng Tổng thống

Photo : YONHAP News

Từ sáng ngày 11/12, Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành khám xét trụ sở của cơ quan này và Văn phòng Tổng thống.Tại Văn phòng Tổng thống, các điều tra viên của Cảnh sát nỗ lực thu thập tài liệu liên quan tới việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 vừa qua.Theo Luật tố tụng hình sự, việc khám xét nơi có bí mật quân sự như Văn phòng Tổng thống cần có sự đồng ý của người chịu trách nhiệm. Do đó, Nhóm điều tra được cho là đang tiến hành thảo luận với phía Văn phòng Tổng thống về vấn đề này. Nhiều khả năng việc khám xét sẽ được thực hiện theo hình thức trình nộp tài liệu, giống như lần khám xét Phủ Tổng thống trước đây.Ngoài ra, Nhóm điều tra cũng tiến hành khám xét đồng thời trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Sở Cảnh sát Seoul, đơn vị Cảnh vệ Quốc hội (cũng thuộc Cảnh sát).Trước đó, vào rạng sáng ngày 11/12, Nhóm điều tra của Cảnh sát đã bắt khẩn cấp Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho và Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik liên quan tới nghi ngờ gây bạo loạn. Đây là lần đầu tiên Giám đốc một Cơ quan Cảnh sát quốc gia đương chức bị bắt khẩn cấp.Trong ngày 10/12, Nhóm điều tra của Cảnh sát đã triệu tập hai quan chức này để điều tra về quá trình ra lệnh kiểm soát ra vào trụ sở Quốc hội vào đêm thiết quân luật được ban bố.Trước đó, khi trình diện tại Quốc hội, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã trả lời rằng ban đầu, ông ra lệnh kiểm soát ra vào Quốc hội dựa theo phán đoán của bản thân. Sau đó, ông đã đưa ra chỉ thị lần hai căn cứ theo đề nghị từ Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su và theo nội dung lệnh thiết quân luật. Ông Cho cũng đưa ra lập trường tương tự như trên trong quá trình điều tra của Nhóm điều tra đặc biệt của Cảnh sát.Mặt khác, Nhóm điều tra đã đề nghị lại Tòa án ban lệnh khám xét để thu thập chứng cứ là chiếc điện thoại bí mật mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã sử dụng khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Trong quá trình khám xét phòng làm việc của ông Kim ngày 8/12 vừa qua, Cảnh sát đã phát hiện được sự tồn tại của chiếc điện thoại bí mật này, đề nghị Bộ Quốc phòng trình nộp lên Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng khi đó đã từ chối trình nộp chứng cứ với lý do an ninh.