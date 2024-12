Ba năng lực của người trưởng thành Hàn Quốc thấp hơn bình quân OECD

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 10/11 công bố kết quả "Khảo sát năng lực người lớn quốc tế" (PIAAC).Cuộc khảo sát này được thực hiện chu kỳ 10 năm một lần nhằm so sánh về năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán và năng lực thích ứng giải quyết vấn đề của người trưởng thành (16-65 tuổi) giữa các nước, để nắm bắt mức độ vận dụng những năng lực này vào công việc và đời sống thường ngày.Trong chu kỳ khảo sát lần hai này, có tổng cộng 160.000 người tham gia đến từ 31 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức. Riêng Hàn Quốc có 6.198 người tham gia.Điểm bình quân về năng lực ngôn ngữ của người Hàn đạt 249 điểm, năng lực tính toán là 253 điểm, năng lực thích ứng giải quyết vấn đề là 238 điểm; đều thấp hơn bình quân chung của các nước OECD lần lượt là 260 điểm, 263 điểm và 251 điểm.Năng lực ngôn ngữ của người Hàn giảm 24 điểm so với chu kỳ khảo sát đầu tiên tiến hành vào năm 2013. Năng lực tính toán giảm 10 điểm, năng lực thích ứng giải quyết vấn đề khó so sánh trực tiếp với chu kỳ trước do thay đổi lĩnh vực khảo sát.Xét theo độ tuổi, năng lực ngôn ngữ của nhóm 16-24 tuổi đạt 276 điểm, năng lực tính toán 273 điểm, nhỉnh hơn một chút so với bình quân của OECD ở cùng nhóm tuổi này (273 và 272 điểm). Độ tuổi càng trẻ thì điểm đánh giá năng lực càng cao.Bộ Giáo dục và Bộ Tuyển dụng và lao động, hai cơ quan đồng chủ quản khảo sát trên, cho biết sẽ hợp tác liên ngành để mở rộng các chương trình tập huấn nghề nghiệp, học tập suốt đời để mọi người dân có thể tham gia, khi môi trường xã hội đang thay đổi nhanh chóng do sự chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.