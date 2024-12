Số ca sốt rét tại Hàn Quốc hai năm liên tiếp vượt 700 ca

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 11/12 cho biết tổng số ca mắc sốt rét trong từ đầu năm đến nay đạt 702 ca, dù giảm so với con số 747 ca của năm ngoái nhưng đã hai năm liên tiếp vượt ngưỡng 700 ca.Sau năm 2000, số ca mắc sốt rét ghi nhận mức cao nhất là 2.556 ca vào năm 2001, sau đó duy trì ở ngưỡng 1.000-2.000 ca cho tới năm 2010 rồi giảm dần, tới năm 2020 là 385 ca, năm 2021 là 294 ca.Tuy nhiên, số ca mắc lại tăng trở lại từ năm 2022 với 420 ca, và 747 ca vào năm ngoái. Tỉnh Gyeonggi ghi nhận nhiều ca mắc nhất trong năm nay với 393 ca, sau đó là thành phố Incheon 127 ca, thủ đô Seoul 100 ca.Số ca mắc tại tỉnh Gyeonggi từng giảm giai đoạn năm 2008-2011 khi hai miền Nam-Bắc tiến hành phòng dịch chung. Nhưng kể từ sau năm 2012, khi quan hệ liên Triều xấu đi, dự án hỗ trợ vật phẩm phòng bệnh sốt rét cho Bắc Triều Tiên bị tạm dừng, thêm vào đó là do yếu tố thời tiết đã khiến số ca mắc tăng trở lại.Chính quyền tỉnh Gyeonggi quyết định phân bổ 2,96 tỷ won (2,06 triệu USD) trong tổng ngân sách phòng ngừa sốt rét là 4,86 tỷ won (3,38 triệu USD) vào năm sau cho 3 khu vực trọng điểm là thành phố Paju, Goyang và Gimpo, nhằm giảm số ca mắc.Bệnh sốt rét tại Hàn Quốc là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium vivax gây ra qua trung gian truyền bệnh là muỗi cái Anopheles, có tỷ lệ tử vong thấp hơn bệnh sốt rét phổ biến ở vùng nhiệt đới.