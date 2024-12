Nội dung cuộc họp Nội các trước khi Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật ngày 3/12

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã công bố tài liệu nhận được từ Văn phòng Tổng thống liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 rồi dỡ bỏ vào rạng sáng ngày hôm sau. Theo tài liệu, cuộc họp Nội các trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố chỉ diễn ra trong 5 phút, từ 22 giờ 17 phút đến 22 giờ 22 phút đêm ngày 3/12.Tham dự cuộc họp có Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Han Duck-soo, cùng 11 thành viên Nội các, gồm Bộ trưởng các Bộ như Tư pháp, Hành chính và an toàn, Quốc phòng, Kế hoạch và tài chính, Ngoại giao, đủ số lượng tối thiểu để triệu tập cuộc họp theo quy định.Nghị sự của cuộc họp có tên là "Dự thảo ban bố thiết quân luật" với lý do là nhằm duy trì trật tự Hiến pháp và thời điểm ban bố thiết quân luật là vào 22 giờ đêm cùng ngày. Tuy nhiên, trong tài liệu mà Văn phòng Tổng thống cung cấp không lưu giữ nội dung phát biểu tại cuộc họp, nên không thể xác định ai đã phát biểu và nội dung là gì.Thủ tướng Han cho biết cuộc họp Nội các đã có nhiều thiếu sót về quy trình, và mục đích tổ chức cuộc họp khi đó là để bày tỏ ý kiến và lo ngại nhằm ngăn chặn việc ban bố thiết quân luật. Sau khi Quốc hội Hàn Quốc biểu quyết thông qua dự thảo đề nghị dỡ bỏ thiết quân luật vào rạng sáng ngày 4/12, một cuộc họp Nội các khác liên quan đến vấn đề này đã diễn ra vào lúc 4 giờ 27 phút sáng và kéo dài trong vòng hai phút.Cuộc họp này được tổ chức tại phòng họp Nội các của Văn phòng Tổng thống, nhưng Tổng thống Yoon đã không tham dự. Tham dự cuộc họp có tổng cộng 16 người, gồm cả Thủ tướng Han Duck-soo, Chánh Văn phòng Tổng thống Chung Jin-suk, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Shin Won-sik, Chánh Văn phòng Điều phối Nhà nước Bang Ki-sun, cùng Bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Quốc phòng, Hành chính và an toàn. Tuy nhiên, tài liệu từ Văn phòng Tổng thống chỉ ghi nhận phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng mà không có thông tin về các lời phát biểu khác.Theo luật về quản lý hồ sơ công, các cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống hoặc Thủ tướng đều phải ghi lại nội dung phát biểu. Vì vậy, Bộ Hành chính và an toàn cho biết đang tiếp tục yêu cầu Văn phòng Tổng thống bổ sung tài liệu.