Quốc hội Hàn Quốc tái xúc tiến biểu quyết dự thảo luận tội Tổng thống lần hai trong ngày 14/12

6 đảng đối lập Hàn Quốc gồm Dân chủ đồng hành, Đổi mới Tổ quốc, Cải cách mới, Tiến bộ, Thu nhập cơ bản và Dân chủ xã hội ngày 12/12 đã trình dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Quốc hội.Trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 13/12, đại diện các đảng đã báo cáo lý do luận tội là do Tổng thống Yoon đã ban bố thiết quân luật, một hành vi vi hiến và phạm pháp, gây ra tội nổi loạn hết sức nghiêm trọng.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cũng ra tuyên bố cho biết dự thảo luận tội Tổng thống sẽ được tiến hành biểu quyết tại Quốc hội trong ngày 14/12. Ông Lee chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Yoon trong sáng ngày 12/12 là một lời tuyên chiến điên rồ nhắm vào người dân. Do đó, ông Yoon phải rời khỏi chức vụ Tổng thống ngay lập tức theo mệnh lệnh của người dân. Chủ tịch Lee Jae-myung cũng kêu gọi các nghị sĩ đảng cầm quyền tán thành dự thảo luận tội Tổng thống, bởi đây chính là cách nhanh và chắc chắn nhất để có thể chấm dứt tình hình hỗn loạn hiện nay.Theo quy định, dự thảo luận tội phải được biểu quyết trong vòng 72 tiếng kể từ sau 24 tiếng được báo cáo lên Quốc hội. Do đó, dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol lần thứ hai này dự kiến sẽ được Quốc hội biểu quyết vào lúc 4 giờ chiều ngày 14/12.Điều kiện để tổ chức phiên biểu quyết là phải có sự tham gia của hai phần ba nghị sĩ tại Quốc hội, tức hơn 200 người. Hiện tại, các nghị sĩ phe đối lập đang chiếm 192 ghế tại Quốc hội nên cần phải có ít nhất 8 nghị sĩ của đảng cầm quyền tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân tuyên bố bỏ phiếu thuận dự thảo luận tội ông Yoon, nên cần phải có thêm một nghị sĩ nữa mới đủ điều kiện bỏ phiếu.Có nhiều nghị sĩ đảng cầm quyền hiện đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu, đi ngược lại với lập trường của đảng là phản đối dự thảo luận tội Tổng thống. Thêm vào đó, Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon cũng đang kêu gọi các nghị sĩ trong đảng tán thành dự thảo luận tội nên vẫn còn khả năng số nghị sĩ thay đổi lập trường sẽ tăng thêm.Trong khi đó, tân Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kweon Seong-dong đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik trước thềm bỏ phiếu dự thảo luận tội, yêu cầu Chủ tịch Woo điều hành Quốc hội một cách công bằng.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 12/12 được cho là đã phê duyệt 42 dự luật và Sắc lệnh thi hành luật được Nội các thông qua vào ngày 10/12 vừa qua. Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội cho biết sẽ đệ trình các dự luật này lên Quốc hội, và các ban ngành liên quan sẽ đăng công báo Sắc lệnh thi hành luật sau vài ngày nữa.Trong bài phát biểu trước toàn dân ngày 7/12 vừa qua, Tổng thống Yoon tuyên bố sẽ rút lui và giao lại công tác điều hành quốc gia cho Chính phủ và đảng Sức mạnh quốc dân. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, ông Yoon lại phê duyệt đơn từ chức của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cũng như chấp thuận miễn chức cho quan chức Bộ Tư pháp. Việc Tổng thống phê duyệt các dự thảo lần này cho thấy ông Yoon vẫn muốn duy trì chức vụ Tổng thống của mình và từ chối từ chức.