Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc trong tuyên bố ngày 12/12 nhấn mạnh bài phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng ngày đã khẳng định việc quân đội thiết quân luật cố gắng chiếm đoạt hệ thống máy chủ điện toán đám mây, chiếm đóng trái phép trụ sở của Ủy ban mà không dựa trên căn cứ về luật pháp và Hiến pháp. Đây rõ ràng là một hành vi vi hiến và phạm pháp.Ủy ban quản lý bầu cử cho biết đã phối hợp với Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) và Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA) để tiến hành tư vấn về hệ thống bảo mật thông tin trong vòng 12 tuần kể từ tháng 7 năm ngoái. Trong quá trình này, một số điểm yếu đã được phát hiện nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống bầu cử bị xâm nhập bởi tin tặc Bắc Triều Tiên. Sau đó, Ủy ban đã khắc phục các điểm yếu trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XXII.Giả sử hệ thống bầu cử bị tấn công mạng đi chăng nữa thì cũng không thể dẫn đến gian lận trong bầu cử. Trên thực tế, để thực hiện vụ gian lận bầu cử về mặt kỹ thuật thì cần phải có sự hợp tác một cách có tổ chức của nhiều nội gián hòng cung cấp thông tin hệ thống cho tin tặc, làm tê liệt hệ thống giám sát an ninh, và thay thế phiếu bầu thực tế để khớp với kết quả giả mạo mà không bị phát hiện. Đây là điều gần như không thể xảy ra.Ủy ban quản lý bầu cử giải thích bầu cử ở Hàn Quốc được tiến hành dựa trên phiếu bầu thực tế, kiểm phiếu thủ công và công khai, các hệ thống thông tin và các trang thiết bị chỉ là công cụ hỗ trợ cho quá trình này. Có rất nhiều nhân viên, công chức, quan sát viên và cử tri tham gia vào quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu nên kết quả bầu cử luôn có thể được kiểm chứng lại dựa trên phiếu bầu thực tế bất cứ lúc nào. Theo đó, mọi cáo buộc về việc gian lận bầu cử trong quá khứ đều đã được các cơ quan tư pháp Hàn Quốc kết luận là không có căn cứ.Cơ quan này nhấn mạnh mặc dù các vấn đề về bảo mật vẫn tồn tại, nhưng có thể giải quyết bằng các biện pháp hành chính và kỹ thuật. Việc viện lý do này để ban bố thiết quân luật và điều động quân đội là hành vi vi phạm pháp luật và Hiến pháp. Theo đó, Ủy ban quản lý bầu cử chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Yoon, kêu gọi các cơ quan liên quan làm rõ sự thật và có các biện pháp pháp lý phù hợp vì đây là vụ việc nghiêm trọng, đe dọa nền dân chủ của Hàn Quốc.Được biết, trong bài phát biểu sáng 12/12, Tổng thống Yoon đã chỉ ra các lỗ hổng bảo mật của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc và nghi vấn gian lận bầu cử là một trong những lý do khiến ông phải ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 vừa qua.