Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol giảm còn 11%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 13/12 công bố kết quả khảo sát tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol, được thực hiện với 1.002 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 10-12/12, với độ tin cậy là 95% và sai số trong khoảng ±3,1%.Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon đạt 11%, giảm 5% so với đợt thăm dò một tuần trước, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống là 85%, cũng là mức cao nhất từ khi ông Yoon lên nắm quyền. Và 4% cử tri không đưa ra ý kiến.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon từng đạt đỉnh ở mức 53% trong hai tuần đầu tháng 6/2022, ngay sau khi nhậm chức; và tỷ lệ ủng hộ trung bình trong nhiệm kỳ của ông Yoon cho đến nay là 31%. Viện Gallup nhận định quá trình luận tội Tổng thống lại một lần nữa diễn ra sau 8 năm và đang được xúc tiến nhanh hơn trước. Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Park Geun-hye trong năm 2016 dao động ở mức 4-5% trong 6 tuần kể từ đầu tháng 11 cùng năm, ngay trước khi Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Tổng thống vào ngày 9/12/2016.Lý do chính mà các cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon là ngoại giao (22%); ban bố thiết quân luật (10%); nỗ lực chống tham nhũng, cần mẫn-nỗ lực hết mình, công bằng-chính nghĩa-nguyên tắc (đều trên 4%). Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ ông Yoon là vụ thiết quân luật (49%); kinh tế, đời sống, vật giá (8%); làm việc kém hiệu quả (6%); thiếu năng lực, không có kinh nghiệm, độc đoán, thiếu sự trao đổi (đều trên 5%); thiếu hợp tác, vấn đề liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, bất ổn quốc gia (đều trên 2%).Liên quan đến việc luận tội Tổng thống, 75% cử tri ủng hộ, 21% cử tri phản đối và 4% cử tri không đưa ra ý kiến. Xét theo khu vực, thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla có tỷ lệ ủng hộ luận tội Tổng thống cao nhất với 88%; thành phố Seoul 81%; thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi 79% và thành phố Daegu cùng tỉnh Bắc Gyeongsang có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất với 62%.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ luận tội Tổng thống cao nhất ở nhóm cử tri 18-29 tuổi, nhóm 40 và 50 tuổi với 86%, nhóm 30 tuổi 82%, trong khi nhóm 60 tuổi chiếm 60% và cử tri trên 70 tuổi là 49%. Xét theo đảng phái, trong nhóm cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân có 27% ủng hộ và 66% phản đối. Ngược lại, 97% cử tri theo đảng đối lập Dân chủ đồng hành ủng hộ luận tội Tổng thống và chỉ có 3% phản đối.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân giảm 3% so với một tuần trước, đạt 24%; trong khi đảng Dân chủ đồng hành tăng 3% lên mức 40%, ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất từ khi chính quyền Tổng thống Yoon ra mắt.