Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hội nghị về tăng cường năng lực kinh tế của phụ nữ ba nước Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến diễn ra vào ngày 12-13/12 tại Washington, Mỹ với sự tham gia của các quan chức Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi Chính phủ từ ba nước đã bị hoãn vô thời hạn. Washington đã bày tỏ lấy làm tiếc khi phải thông báo hoãn sự kiện này do các tình huống không thể lường trước.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết lý do trì hoãn có thể liên quan đến khó khăn trong việc trao đổi với các đại diện tham gia. Trước đó, cuộc họp và diễn tập bàn tròn của Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) dự kiến diễn ra vào ngày 4-5/12 tại Washington, Mỹ cũng đã bất ngờ bị hoãn sau vụ thiết quân luật đêm ngày 3/12 của Hàn Quốc. Chuyến thăm Seoul của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tuần thứ hai của tháng 12 cũng đã bị dời lại.Các chuyên gia về Hàn Quốc tại Mỹ nhận định tình hình chính trị rối ren tại Hàn Quốc do vụ thiết quân luật và tiến trình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể tác động tiêu cực đến đồng minh Hàn-Mỹ sau khi chính quyền nhiệm kỳ hai của ông Donald Trump ra mắt.Giáo sư đầu ngành nghiên cứu về Hàn Quốc của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ Victor Cha trong một buổi tọa đàm trực tuyến cho biết tình hình hiện tại của Hàn Quốc có thể là kịch bản tồi tệ nhất đối với đồng minh Hàn-Mỹ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bắt đầu.Các cựu cố vấn của ông Trump trong buổi gặp giáo sư Cha tại CSIS cũng nhận định hàng loạt vấn đề liên quan đến quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, thuế quan và luật về chíp bán dẫn sẽ ảnh hưởng đến Seoul chỉ trong 100 giờ đầu tiên sau khi ông Trump nhậm chức.Mặt khác, ông Cha còn nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng, nhưng hiện tại Hàn Quốc không có ai đảm nhiệm vai trò này, và cảnh báo rằng tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến "một kịch bản rất tồi tệ".