Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 14/12 đã mở phiên họp toàn thể, tiến hành bỏ phiếu dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol lần thứ hai do 6 đảng đối lập và các nghị sĩ độc lập đệ trình ngày 12/12. Dự thảo lần này nêu lý do luận tội là bởi Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12, vi phạm Hiến pháp và pháp luật về nguyên tắc tam quyền phân lập và chủ quyền người dân.Dự thảo được thông qua với 204 phiếu thuận, 85 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 8 phiếu không hợp lệ. Trong lần bỏ phiếu dự thảo luận tội lần thứ nhất ngày 7/12, phần lớn các nghị sĩ của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã không tham gia bỏ phiếu, nên dự thảo đã bị bãi bỏ do không thỏa mãn điều kiện trên hai phần ba nghị sĩ tại Quốc hội bỏ phiếu. Lần này, toàn bộ nghị sĩ đảng cầm quyền đã tham gia và bỏ phiếu.Tiếp theo, Quốc hội Hàn Quốc sẽ đệ trình Tòa án Hiến pháp đề nghị xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, một Tổng thống đương chức bị Quốc hội đề nghị xét xử luận tội. Tòa án Hiến pháp sẽ phải đưa ra kết luận trong vòng 180 ngày sau khi tiếp nhận đề nghị từ Quốc hội.Trước đây, Tòa án Hiến pháp từng bác đề nghị xét xử luận tội của Quốc hội sau 63 ngày với Tổng thống Roh Moo-hyun, và tuyên bố luận tội với Tổng thống Park Geun-hye sau 91 ngày.