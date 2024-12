Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết nỗ lực điều hành quốc gia ổn định

Photo : YONHAP News

Do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đình chỉ chức vụ sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội nên Thủ tướng Han Duck-soo sẽ lên thay quyền Tổng thống.Trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi có kết quả bỏ phiếu dự thảo luận tội tại Quốc hội, Thủ tướng Han chia sẻ tâm trạng "vô cùng nặng nề", nhưng đồng thời cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để điều hành quốc gia một cách ổn định trong thời điểm khó khăn hiện nay.Quyền Tổng thống sẽ được chuyển giao phần lớn quyền hạn của Tổng thống được quy định trong Hiến pháp, như quyền thống lĩnh quân đội, quyền công bố hay phủ quyết dự luật, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm công chức, các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ ràng về việc Quyền Tổng thống trên thực tế có thể thực thi quyền hạn ở mức độ nào, do không phải vị trí do người dân trực tiếp bầu ra, nên thường chỉ hạn chế trong phạm vi quyền hạn cần thiết cho công tác điều hành quốc gia.Đặc biệt, Thủ tướng Han đang bị điều tra với tư cách là "nghi phạm" trong vụ thiết quân luật, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng đang đề cập tới việc luận tội Thủ tướng. Theo đó, dự kiến ông Han sẽ khó có thể đưa ra các quyết định quan trọng như bổ nhiệm Bộ trưởng mới hay bác bỏ dự luật. Song trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo Cảnh sát và quân đội đang bị bắt giam điều tra về vụ thiết quân luật, ông Han cũng có thể sẽ tích cực bổ nhiệm nhân sự mới để lấp lỗ hổng về trị an và an ninh trong quá trình Tòa án Hiến pháp xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.Nếu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol thì thời điểm bầu cử Tổng thống có thể là vào tháng 4 hoặc muộn hơn là vào tháng 8 năm sau.