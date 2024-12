Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc đề xuất lập cơ chế tham vấn giữa chính giới và Chính phủ để điều hành quốc gia

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 15/12 đã mở buổi họp báo, khẳng định sẽ ổn định công tác điều hành quốc gia thay vì đối đầu với đảng cầm quyền.Trước hết, đảng đối lập đã quyết định sẽ không xúc tiến luận tội Quyền Tổng thống Han Duck-soo liên quan tới vụ thiết quân luật, nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn trong công tác điều hành quốc gia và dồn toàn lực vào các vấn đề dân sinh. Trong cuộc điện đàm với Quyền Tổng thống, lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành cũng đã kêu gọi Chính phủ phải điều hành quốc gia một cách trung lập, không phân biệt đảng phái.Về đối sách khắc phục tình hình chính trị rối ren do vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, ông Lee nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hồi phục kinh tế. Đảng Dân chủ đồng hành, đảng có nhiều ghế nghị sĩ nhất tại Quốc hội hiện nay, sẽ đứng ra giảm thiểu những bất ổn kinh tế như ổn định thị trường, đưa ra các biện pháp bảo vệ đầu tư.Chủ tịch Lee Jae-myung cũng đề xuất thành lập cơ chế thảo luận ổn định công tác điều hành quốc gia, với sự tham gia của Chính phủ và các chính đảng, để Quốc hội cùng với Chính phủ nhanh chóng đẩy lùi khủng hoảng đang nổ ra trên toàn quốc. Ông Lee cho rằng do ông Yoon đã bị đình chỉ chức vụ Tổng thống, nên đảng Sức mạnh quốc dân giờ đây đã không còn là đảng cầm quyền nữa. Nếu đảng này không tham gia vào cơ chế thảo luận giữa chính giới và Chính phủ thì xem như sẽ không còn lý do để tồn tại một cách chính đáng nữa.Lập trường trên của Chủ tịch Lee Jae-myung được cho là nhằm củng cố vị thế của đảng Dân chủ đồng hành trong cuộc đua bầu cử Tổng thống sắp tới, khác với việc tập trung toàn lực vào việc thúc đẩy thông qua dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa qua.