Nhóm điều tra chung vụ thiết quân luật yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc trình diện điều tra vào ngày 18/12

Photo : YONHAP News

Vào ngày 11/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra mắt Nhóm điều tra chung về vụ thiết quân luật ngày 3/12 của Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trong ngày 16/12, Nhóm điều tra chung đã gửi thông báo triệu tập Tổng thống Yoon Suk Yeol tới trình diện điều tra tại trụ sở Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/12, với cáo buộc là người đứng đầu cuộc nổi loạn.Trong khi đó, Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật của Cơ quan Cảnh sát cho biết đã chuyển giao điều tra vụ thiết quân luật cho Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Theo đó, dự kiến cơ quan này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quá trình đề nghị Toà án ban các lệnh liên quan đến Tổng thốngNgoài ra, Cảnh sát cũng đã bàn giao vụ điều tra đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, Tư lệnh phản gián quốc phòng Yeo In-hyeong cho Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Nhóm điều tra đặc biệt của Cảnh sát đã kết thúc điều tra với 7 trong số 11 quan chức tham dự cuộc họp Nội các diễn ra trước khi Tổng thống ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12. Quyền Tổng thống Han Duck-soo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cùng cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min hiện đang bị tố giác là "nghi phạm" trong vụ việc.Mặt khác, Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật của Viện Kiểm sát ngày 16/12 đã tiếp tục gửi thông báo triệu tập điều tra Tổng thống lần hai, nhưng chưa xác nhận được thời gian sẽ triệu tập. Trước đó, Nhóm điều tra đã gửi thông báo yêu cầu Tổng thống trình diện lần đầu vào ngày 11/12, nhưng phía ông Yoon đã trả lời khó trình diện do chưa chọn xong luật sư.Nhiều khả năng Tổng thống sẽ không đồng ý trình diện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, do trong tuyên bố đưa ra vào ngày 12/12, ông Yoon đã nói rằng việc Tổng thống ban bố thiết quân luật không thuộc đối tượng điều tra tư pháp.Trong ngày 15/12, Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giữ với một số quan chức quân đội có liên quan tới vụ thiết quân luật, gồm Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, Tư lệnh Phòng vệ thủ đô Lee Jin-woo và Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong-keun.