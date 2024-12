Chính phủ Hàn Quốc thay đổi lập trường về vấn đề rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Young-ho ngày 16/12 đã tham dự phiên họp toàn thể của Ủy ban đối ngoại và thống nhất tại Quốc hội, khẳng định nỗ lực quản lý tình hình, đặt an toàn và tính mạng của người dân lên hàng đầu trong vấn đề rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất ngày 12/12 vừa qua cũng đã yêu cầu các tổ chức rải truyền đơn sang miền Bắc cần phải cân nhắc thận trọng.Trước đây, Bộ Thống nhất nhận định việc rải truyền đơn chống Bắc Triều Tiên là một phần của quyền tự do biểu đạt dựa theo quyết định của Tòa án hiến pháp Hàn Quốc. Trong báo cáo công việc trình lên Ủy ban đối ngoại và thống nhất của Quốc hội vào tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất cũng nêu rõ việc sửa đổi luật liên quan đến rải truyền đơn sang miền Bắc cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi quyền tự do biểu đạt là giá trị cốt lõi của chủ nghĩa dân chủ được Hiến pháp bảo vệ.Việc Bộ Thống nhất thay đổi lập trường về vấn đề này dường như nhằm giảm thiểu tối đa phát sinh các tình huống có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc trong bối cảnh tình hình chính trị rối ren sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.Bộ trưởng Kim khẳng định sẽ theo dõi sát sao các động thái của Bắc Triều Tiên và tập trung vào việc quản lý ổn định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.