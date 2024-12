Số lao động người nước ngoài tại Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 1 triệu người

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/12 công bố báo cáo kết quả điều tra tình hình cư trú và tuyển dụng của người nhập cư năm 2024. Theo đó, tính đến tháng 5 năm nay có tổng cộng 1.561.000 người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên cư trú tại Hàn Quốc, tăng 130.000 người (9,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số này, số người có việc làm là 1.010.000 người, tăng 87.000 người so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên số lao động người nước ngoài có việc làm tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 1 triệu người. Lao động người nước ngoài có việc làm ghi nhận xu hướng tăng là do hạn ngạch visa lao động được mở rộng trong năm ngoái, chủ yếu tập trung vào visa lao động phổ thông (E-9).Xét theo quốc tịch, lao động người Trung Quốc gốc Hàn chiếm nhiều nhất với 341.000 người, tiếp đến là người lao động Việt Nam với 123.000 người. Xét về tư cách cư trú, lao động phổ thông là 302.000 người, chiếm tỷ trọng cao nhất; theo sau đó là kiều bào Hàn Quốc ở nước ngoài với 258.000 người và cư trú dài hạn (F-5) là 105.000 người.Về ngành nghề, lao động làm việc ở ngành khai khoáng và chế tạo dẫn đầu với 461.000 người; ngành bán buôn bán lẻ, nhà hàng, khách sạn là 191.000 người; kinh doanh, dịch vụ cá nhân và công cộng là 144.0000 người. Lao động làm công ăn lương chiếm phần lớn với 956.000 người; lao động thời vụ, làm việc theo ngày là 329.000 người.Về mức lương, 489.000 lao động người nước ngoài có mức lương trung bình từ 2 đến 3 triệu won/tháng (1.400 USD đến 2.100 USD/tháng), chiếm tỷ lệ nhiều nhất; 354.000 lao động có mức lương trên 3 triệu won.Có 84,3% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống tại Hàn Quốc; song có 17,4% trả lời từng bị phân biệt đối xử trong vòng một năm qua vì lý do quốc tịch hay năng lực tiếng Hàn. Có 875.000 người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc có con cái; với bình quân số con của mỗi hộ là 1,6 người.