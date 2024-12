Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc khởi động quy trình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, nơi đang phụ trách xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, đã yêu cầu ông Yoon nộp văn bản trả lời liên quan đến vụ án. Phía Tòa án Hiến pháp đã gửi văn bản liên quan đến nơi ở của Tổng thống Yoon và Văn phòng Tổng thống bằng ba cách thức, bao gồm cả gửi qua đường bưu điện.Theo quy định, phía ông Yoon phải nộp văn bản trả lời trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được nghị quyết luận tội. Hồ sơ xét xử luận tội của Tòa án Hiến pháp sẽ bắt đầu có hiệu lực khi đương sự trực tiếp nhận được. Nếu đương sự lấy lý do chưa nhận được hồ sơ để không nộp văn bản trả lời thì lịch trình phiên tòa trù bị đầu tiên dự kiến diễn ra trong ngày 27/12 tới sẽ khó có thể tiến hành được.Sau khi nhận được văn bản trả lời từ Tổng thống Yoon thì Tòa án Hiến pháp mới có thể xem xét lập trường từ hai phía dựa trên nghị quyết luận tội của Quốc hội và văn bản trả lời của ông Yoon. Tòa án Hiến pháp cũng đã đề nghị Bộ Tư pháp và Quốc hội trình nộp văn bản giải trình ý kiến.Tòa án Hiến pháp cũng đã chính thức bắt tay vào công tác chuẩn bị xét xử luận tội, như khởi động nhóm chuyên trách để tập trung vào xem xét vụ án. Nhóm chuyên trách này do một nghiên cứu viên cấp cao của Tòa án Hiến pháp dẫn dắt, với sự tham gia của khoảng 10 nghiên cứu viên khác. Đội ngũ này sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ quá trình xét xử của các thẩm phán liên quan tới vụ luận tội Tổng thống. Quy mô của nhóm mặc dù ít hơn so với 20 người trong vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye trước đây, song có thể xem xét bổ sung thêm nhân lực dựa theo tình hình tiến hành xét xử.Thẩm phán Cheong Hyung-sik đã được chỉ định là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử luận tội Tổng thống Yoon. Tòa án Hiến pháp cũng đã thống nhất không phát trực tiếp phiên biện luận xét xử luận tội Tổng thống Yoon.